Nederlander leverde minstens 211 kilo heroïne aan West-Vlaamse dealers, drie mensen stierven aan een overdosis ADN

01 oktober 2018

19u22

Bron: Belga 3 Een Rotterdammer van Marokkaanse origine hangt 15 jaar celstraf boven het hoofd voor drugsfeiten. Samen met zijn neef Yassine El M. (22) zou Jamal El M. (42) minstens 211 kilo heroïne geleverd hebben aan West-Vlaamse dealers. De twee worden ook verdacht van betrokkenheid bij drie overlijdens door een overdosis.

Het onderzoek ging van start toen in meerdere drugsdossiers steeds hetzelfde Nederlandse gsm-nummer bleef opduiken. Het nummer bleek van Yassine El M., die talloze contacten had met West-Vlaamse drugsdealers. Op 14 november 2017 werden de Rotterdamse neven ingerekend. Tijdens verschillende huiszoekingen troffen de speurders bijna 5 kilogram marihuana, bijna 4 kilogram heroïne, een kilo cocaïne, een slordige 400 gram MDMA en ruim 100.000 euro cash geld aan.

Miljoenenhandel

Jamal El M. stond volgens het openbaar ministerie aan het hoofd van de bende. Samen met zijn neef leverde hij minstens 211 kilogram heroïne en tal van andere drugs aan dealers uit de streek van Brugge, Oostende en Roeselare. Op vijf jaar tijd bracht hun handeltje wellicht meer dan twee miljoen euro op. Verschillende afnemers beweerden zelfs dat de familie El M. al 25 jaar actief was.

Drie doden

In de loop van 2017 vielen volgens het OM ook drie dodelijke slachtoffers door de heroïne van de Rotterdammers. Voor de dochter van een 30-jarig slachtoffer uit Oostende werd een schadevergoeding van 10.000 euro gevorderd. Ook de vader van de vrouw stelde zich burgerlijke partij. De ouders van een slachtoffer uit Brugge eisten in totaal 16.000 euro. Ten slotte komen de beklaagden ook in aanmerking voor een drugsdode in Roeselare.

Hun advocaten pleitten dat aan Nederland nooit de overlevering werd gevraagd voor die drugsdoden. In die omstandigheden kunnen ze daar volgens de verdediging niet voor veroordeeld worden.

"Milde straf"

Daarnaast vroeg meester Kris Luyckx vooral om een mildere straf voor de vermeende leider van de bende. "Wat gaat u anders doen met echt heel grote handelaars, die hele containers binnenbrengen." De advocaat van Yassine El M. verwees naar de jonge leeftijd van zijn cliënt, die hoogstens voor de feiten sinds zijn 18de verjaardag kan veroordeeld worden.

Bovendien zou een ondertussen overleden broer van Jamal ook een rol in de handel gespeeld hebben. "Ik ben pas in 2011 aangekomen in Nederland", zei Jamal zelf op de zitting. De verdediging van de Rotterdammers stelde een gevangenisstraf van hoogstens vijf jaar voor, waarvan een deel met uitstel.

Ook drugskoeriers staan terecht

Ook vier West-Vlaamse beklaagden moesten zich verantwoorden voor de strafrechter. Christophe G. en Patsy D. hangt als drugskoeriers vijf jaar cel boven het hoofd. Het koppel uit Brugge zou de feiten gepleegd hebben om hun schulden bij de Nederlandse leveranciers af te lossen. Ook Mike H. had schulden bij de Rotterdammers. Bjorn V. uit Oostende ten slotte kocht volgens het parket tot vijf keer per maand drugs in Rotterdam.

De rechtbank doet uitspraak op 5 november.