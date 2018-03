Nederlander Jesse Klaver haalt op congres van Groen uit naar Bart De Wever: "De grootste schreeuwlelijk van de Belgische politiek" rvl

24 maart 2018

20u47

Bron: Belga, VTM Nieuws 255 De Nederlandse fractievoorzitter van GroenLinks Jesse Klaver was vandaag in Mechelen de eregast op het Next!-congres van Groen. Klaver, die met GroenLinks een van de winnaars van de lokale verkiezingen in Nederland was, heeft op het congres ook uitgehaald naar Bart De Wever, die hij "de grootste schreeuwlelijk van de Belgische politiek" noemt.

In tegenstelling tot traditionele congressen, kozen de groenen niet voor een politieke speech waarin de voorzitter uithaalt naar de andere partijen. Klaver en Groen-voorzitster Meyrem Almaci hielden wel een uiteenzetting, maar die was vooral een inleiding op een vragenronde waarbij de aanwezige militanten hun vragen aan de sprekers konden stellen.

Klaver stond stil bij de polarisatie in de samenleving, het identiteitsdebat en hoe de groenen daarmee moeten omgaan. Hij vindt dat linksen en progressieven te veel in dat debat verzeild zijn geraakt. Niet dat ze het debat moeten ontwijken, maar ze moeten er een andere richting aan geven. "Onze taak moet zijn te proberen mensen bij elkaar te brengen", aldus Klaver. "De problemen van de buschauffeur, de problemen van de vrouw in de zorgsector, de problemen van de onderwijzer, ze zijn allemaal dezelfde. Wij moeten ervoor zorgen dat hun deelbelangetjes met elkaar worden verbonden".

Als ik kijk naar Antwerpen, met misschien wel de grootste schreeuwlelijk van de Belgische politiek, is dat juist de stad waarvan ik denk dat Groen er hoort te winnen. Jesse Klaver

Groenen moeten zich voor Klaver afzetten tegen het beeld dat het belang van het grote geld altijd wint. "Durf de markt te attaqueren", luidde het. Opvallend was ook zijn pleidooi om pro-Europees te blijven. Je mag niet blind zijn voor zaken die verkeerd lopen in Europa, dixit Klaver, maar in zijn ogen gaat het vaak "om verkeerde beslissingen van verkeerde mensen". Om dan nog met een electorale aanmoediging af te sluiten: "Ik geloof dat de groenen het initiatief op links definitief kunnen overnemen".

Daarbij kijkt Klaver ook naar Antwerpen, waar Groen volgens de Nederlander hoort te winnen. "Als ik kijk naar Antwerpen, met misschien wel de grootste schreeuwlelijk van de Belgische politiek, is dat juist de stad waarvan ik denk dat Groen er hoort te winnen. Ga de strijd aan: rug recht en kop naar voren. Draag je idealen uit en ga de strijd aan."

Zijn gedachtegang vertoonde - niet onverwacht - grote gelijkenissen met het discours van Groen-voorzitster Almaci. De partij omarmt al langer "de doeners" in onze samenleving. "De helden van elke dag die de wereld wat zachter maken. Die doen wat onze regeringen te vaak nalaten." De samenwerking die Klaver predikt, komt bij Almaci neer op de ambitie van Groen om ervoor te zorgen dat mensen "over de brug komen en elkaar ontmoeten".

Ook het populisme kreeg een plaats in Almaci's toespraak. "Rechts heeft zijn best gedaan om van politiek een vies woord te maken", luidde het. Al zag ze ook een positief gevolg aan de verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump. "Meer mensen zijn nu bezig met politiek. Er waren meer mensen op de Women's March dan op zijn inauguratie."

De keuze voor interactie en debat werd overigens ook als formule in het hele congres gehanteerd. Zo konden de leden in dialoog gaan met bekende gasten als tv-figuur Bert Gabriëls, psychiater Dirk De Wachter, schrijver Geert Mak, voetbalanaliste Imke Courtois en sporteconoom Trudo Dejonghe.