Nederlander die Stefaan Bekaert (41) doodde krijgt 20 jaar cel Lieven Samyn

30 januari 2018

10u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 De 54-jarige Nederlander Andreas W. is door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van twintig jaar voor de doodslag op Stefaan Bekaert (41) uit Menen. Andreas W.'s ex-echtgenote werd vrijgesproken. Volgens de rechters is 20 jaar de maximumstraf die in dergelijke gecorrectionaliseerde assisenzaken kan opgelegd worden.

Het voormalige Nederlandse koppel werd verdacht van de roofmoord op 29 januari 2014 in de woning van Stefaan in de Bruggestraat in Menen. Daarna gingen ze er met zijn wagen en bankkaart vandoor. Het koppel en hun 16-jarige zoon waren Stefaan, die zij kenden als Eric, in de spirituele gemeenschap Hare Krishna in Durbuy tegen het lijf gelopen. Ze waren op de dool vanuit Nederland en hadden geen dak boven het hoofd. Stefaan Bekaert bood hen aan naar Menen te komen.

Roofmoord niet bewezen

Na een verblijf van ongeveer een maand kwam het tot een ruzie. Volgens de Nederlander omdat het slachtoffer zijn minderjarige zoon probeerde aan te randen. Er vielen 14 messteken. Volgens de Nederlander gaf hij er slechts één. De rest ontkende hij. Hoe het dode lichaam dan in een tapijt gewikkeld op de zolder van de woning terechtkwam, daar had Andreas W. geen verklaring voor. De minderjarige zoon werd nooit vanuit Nederland uitgeleverd of in verdenking gesteld. De Nederlandse ex-vrouw ontkende op het moment van de steekpartij nog in Menen te zijn geweest. De rechter hechtte geen geloof aan hun verklaringen maar oordeelde wel dat de vrouw niet deelnam aan de steekpartij.

Roofmoord achtte de rechtbank niet bewezen, wél doodslag. Andreas W. liet duidelijk zijn ongenoegen over de uitspraak horen. Er kan beroep aangetekend worden.