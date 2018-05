Nederland zoekt mee naar kerel die Vlaamse man (28) in coma sloeg op concert Like Mike en Dimitri Vegas KVDS

16 mei 2018

18u50

Bron: Opsporing Verzocht, Faroek 31 Wie sloeg de Vlaamse Toon (28) in coma tijdens een concert van dj’s Like Mike en Dimitri Vegas in het Antwerpse Sportpaleis op 15 december vorig jaar? Op die vraag is er vijf maanden na de feiten nog altijd geen antwoord. In de hoop het onderzoek in een stroomversnelling te brengen kwam het opsporingsbericht naar de Nederlandse dader gisteren in ‘Opsporing Verzocht’ op de Nederlandse tv.

Toon was in december met een groepje vrienden naar het concert van de bekende dj’s getrokken. Kort nadat ze binnen kwamen, rond 22 uur, werd hij aangevallen. Vorige maand deed hij zijn verhaal in het opsporingsprogramma Faroek Live. Na de uitzending meldde zich een getuige die beelden had gemaakt van het moment van de aanval. Daarop is te zien hoe een kerel met ontbloot bovenlijf plots op Toon toestapt en hem een slag in het gezicht verkoopt.

Schedelbreuk

In het ziekenhuis bleek dat Toon er erg aan toe was. “De spoedarts zei dat hij niet alleen twee blauwe ogen had”, vertelde zijn vriendin aan Faroek. “Hij had ook een hersenbloeding en een schedelbreuk. ‘We weten niet of hij er deze nacht nog zal doorkomen’, zei hij letterlijk.”

Een week lag de man in coma en hij zweefde op het randje van de dood. Intussen is Toon aan de beterhand, maar de oude is hij nog lang niet. Zo is hij nog altijd arbeidsongeschikt, heeft hij te kampen met constante hoofdpijn en raakte hij zijn reuk- en smaakzin kwijt.

Spoor

Vorige maand riepen Like Mike en Dimitri Vegas hun fans zelf nog op om te helpen en iets te laten weten als iemand wist wie bij de vechtpartij betrokken was. In de hoop om een nieuw spoor te vinden in het onderzoek, gaf Patrick Aerts van de Antwerpse politie gisteren ook tekst en uitleg aan het Nederlandse programma ‘Opsporing Verzocht’. Omdat de dader met een Nederlands accent sprak en er veel Nederlanders naar concerten komen in het Sportpaleis. (lees hieronder verder)

“De man was samen met een vrouw met lang donker haar en ze vertrokken meteen na het optreden”, vertelde Aerts tijdens de uitzending. “Op zijn linkerborst had de man een tatoeage van een leeuwenhoofd.”

De man had op het moment van de feiten haar dat aan twee kanten was opgeschoren. Bovenop was het langer en droeg hij het met gel achteruit. De vrouw zou 1,70 meter groot geweest zijn en uitdagende kleding gedragen hebben.

Volgens Aerts had de dader geen enkele reden om te slaan en wordt hij omwille van de ernst van de feiten vervolgd voor poging tot doodslag.