Nederland levert opnieuw gevangenen uit aan België ep

21 februari 2018

11u32

Bron: Belga 0 Nederlandse rechters kunnen opnieuw gevangenen en verdachten uitleveren aan ons land. Dat heeft een Nederlandse rechtbank beslist, schrijven de kranten van Mediahuis. Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bevestigt.

Een rechter in Amsterdam had op 8 februari beslist om de voortvluchtige Steven V.G., die in ons land terecht moet staan in de zaak rond de steekpartij waarbij Mikey Peeters om het leven kwam, niet aan ons land uit te leveren. Dat had te maken met de omstandigheden in de Belgische gevangenissen. De rechter wilde eerst garanties van minister Geens dat de gevangene in kwestie zou worden opgesloten in een cel die voldoet aan de normen van het Europees Comité ter preventie van Foltering.

Geen risico meer

Geens schreef daarop een brief met uitleg, waarin hij beloofde dat de overgeleverde personen wel degelijk in cellen worden opgesloten die aan de normen voldoen. De rechter oordeelde vorige week al dat uitleveringen weer mogelijk zijn, omdat er geen reëel risico is op onmenselijke of vernederende behandeling van gevangenen.

Het kabinet van minister Geens bevestigt dat er inderdaad meer uitleg werd gegeven, maar benadrukt wel dat de overleveringen naar ons land niet per se waren gestopt in de strikte zin van het woord. "Er werd meer uitleg gevraagd om tot de overlevering te kunnen overgaan, en die werd gegeven."