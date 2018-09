Nederbelg koopt jarenlange fraudezaak af en betaalt ruim 90 miljoen euro Patrick Lefelon

13 september 2018

09u51

Bron: Eigen berichtgeving 99 Het parket van Antwerpen heeft een minnelijke schikking afgesloten in het fraudedossier met de Nederlandse hoofdbeklaagde Louis Reijtenbagh (72). De zeventiger woonde volgens de openbare aanklager van 1996 tot 2011 in Brasschaat, maar was daar nooit officieel gedomicilieerd en betaalde in België dan ook geen belastingen. Toch bestuurde hij zijn vennootschappen in de praktijk vanuit Brasschaat en Antwerpen. Reijtenbagh zou in ons land meer dan 180 miljoen euro aan belastingen hebben ontdoken. In totaal betaalt hij de Belgische staat 90 miljoen euro terug.

De familie Reijtenbagh is bereid een dading te treffen voor bijna 51 miljoen euro. Ruim 50 miljoen euro zal door pater familias, Louis Reijtenbagh, betaald worden. Zo'n 1 miljoen euro wordt door de twintigtal andere verdachten bijgebracht. De familie Reijtenbagh is ook bereid om alle gerechtskosten te betalen. Eerder betaalde Reijtenbagh al 38 miljoen aan de fiscus.

Risicovolle beleggingen

Louis Reijtenbagh is een gewezen huisarts uit het Nederlandse Almelo. Maar hij vergaarde zijn rijkdom, een vermogen dat naargelang de bron 250 miljoen tot ruim een half miljard euro bedraagt, als succesvol belegger. Al sinds de jaren 80 doet hij risicovolle beleggingen. Hij is gespecialiseerd in het opkopen van schuldpapieren van bedrijven in moeilijkheden, om dan na het faillissement veel meer geld te verdienen aan de claims.



Officieel verhuisde Reijtenbagh in 1995 naar Monaco, waar hij naast een riante villa ook kantoren had. Maar volgens het Antwerpse gerecht woonde Reijtenbagh jarenlang in zijn andere villa in Brasschaat en beheerde hij zijn investeringsactiviteiten vanuit een kantoor in Antwerpen-Zuid. Nog tot 2010, meent het parket. Volgens het parket heeft Reijtenbagh al die jaren amper tot geen belastingen betaald op zijn riante inkomsten, die zijn beland in een kluwen van bedrijven over de hele wereld.

Iedereen wordt er beter van. De Belgische staat krijgt 90 miljoen euro en de familie Reijtenbagh is verlost van gerechtelijke procedure Openbaar aanklager Steven De Winter

Opkopen schuldpapieren

Openbaar aanklager Steven De Winter vroeg de rechtbank vanmorgen om de miljoenendading goed te keuren. Sinds een wetswijziging moet het openbaar ministerie dadingen ter goedkeuring voorleggen aan de rechtbank. "Alle voorwaarden voor deze dading zijn vervuld. Iedereen wordt er beter van", aldus De Winter. "De Belgische staat krijgt in totaal bijna 90 miljoen euro in de schatkist: 51 miljoen van de dading en 38 miljoen die Reijtenbagh al in 2013 aan de fiscus betaalde. En de familie Reijtenbagh is verlost van een jarenlange gerechterlijke procedure en eventuele straffen."

Voor het afsluiten van de minnelijke schikking heeft het Openbaar Ministerie rekening gehouden met het blanco strafblad van de beklaagden, met het complexe dossier, met de verwachte procedureslag en met de effectieve betaling van een groot bedrag. De advocaten van de familie Reijtenbagh sloten zich aan bij de stelling van het openbare ministerie.

De rechtbank zal op 11 oktober beslissen of het akkoord bekrachtigd wordt.