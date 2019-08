Neckermann en Thomas Cook willen rugzakken maken van opblaasbare luchtmatrassen ttr

Bron: belga 0 binnenland Touroperators Neckermann en Thomas Cook lanceren een proefproject om opblaasbare luchtmatrassen te hergebruiken en te upcyclen tot rugzakken of portefeuilles. Zo willen de touroperators een halt toeroepen aan de 51.000 opblaasfiguren die volgens hen elke zomer worden achtergelaten aan zwembaden van hotels.

Tegenwoordig bestaan opblaasbare luchtmatrassen in allerlei soorten en maten, van eenhoorns tot flamingo's en pizzapunten. "Op sociale media zijn deze voorwerpen dé hype van het moment, maar eenmaal de laatste foto genomen, wordt zo'n luchtmatras na de laatste vakantiedag vaak achtergelaten", zegt Leen Segers, woordvoerster van Neckermann.

De touroperators vragen hun vakantiegangers de plastieken matrassen terug mee te nemen naar huis. Wie zijn opblaasbare speeltjes in het Sunwing Kallithea Beach hotel in Rhodos toch nog vergeet, ziet deze misschien later opnieuw opduiken. "De verzamelde inflatables worden opgestuurd naar het duurzame Britse designduo Wyatt and Jack. Zij toveren die pizzapunt of krokodil dan om tot hippe strandzakken, toiletzakken, portefeuilles en rugzakken." Het personeel moet er naar verluidt wekelijks tien à vijftien opblaasfiguren weggooien.

Het proefproject zal na de zomer worden geëvalueerd. "Als het vlot verloopt, zullen we dit verhaal doortrekken naar al onze hotels en resorts", aldus Segers.