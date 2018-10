Nazomer spartelt nog beetje tegen, maar storingen naderen en kwik levert in ADN

22 oktober 2018

06u30

Bron: Belga 0 Een zwakke regenzone trekt vandaag van het noordwesten naar het zuidoosten van het land, met veel bewolking en af en toe wat lichte neerslag. Vanaf de kust wordt het droog met wolkenvelden en opklaringen die geleidelijk breder worden naar het einde van de dag toe. De maxima liggen tussen 9 en 15 graden. Er staat een noordelijke wind die aan zee vrij krachtig waait en in het binnenland aanwakkert naar matig. In de late namiddag neemt de wind in kracht af, meldt het KMI.

Vanavond is het rustig en droog met wolkenvelden en brede opklaringen. In de loop van de nacht drijven er hoge sluierwolken binnen vanuit het noordwesten. Minima van 0 tot 2 graden op de Ardense hoogten, 4 tot 6 graden in het centrum en 10 of 11 graden aan zee. De wind waait eerst zwak uit noordelijke richtingen, later matig uit west tot zuidwest. Aan zee waait het op het einde van de nacht vrij krachtig uit westelijke richtingen.

Morgen blijft het droog en begint de dag met zon en hoge sluierbewolking. In de loop van de dag komen er in de noordoostelijke landshelft zwaarbewolkte perioden. Elders blijft het al bij al zonnig. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit westelijke richtingen.

Woensdag trekt een zwakke storing over Duitsland langs onze streken voorbij. We verwachten meestal veel bewolking en vooral in het oosten van het land nu en dan wat regen. Elders blijft het zo goed als droog. Maxima in de buurt van 11 graden in de Hoge Venen en van 16 graden in het centrum. De wind waait matig uit noordwest.

Ook donderdag is er nog veel bewolking met kans op een lokaal spatje regen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Maxima rond 15 graden in het centrum van het land bij een matige en later zwakke wind uit west tot zuidwest.

Vrijdag begint waarschijnlijk droog, maar in de loop van de dag trekt een regenzone door het land, gevolgd door buien. Maxima rond 13 of 14 graden in het centrum bij een meestal matige zuidwestenwind.

Zaterdag en zondag is het meestal bewolkt en vallen er regelmatig buien. Op de Ardense hoogten kan de neerslag af en toe winters worden en aan zee is een donderslag niet uitgesloten. De maxima liggen rond 9 graden in het centrum. Er staat een matige noord- tot noordoostenwind.