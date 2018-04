Nazi-sympathisant veroordeeld voor negationistische uitspraken op het werk: "Hitler was nog te braaf" kg

27 april 2018

16u52

Bron: Belga 1 De strafrechter in Antwerpen heeft vrijdag een man tot vijf maanden cel en een boete van 300 euro veroordeeld omdat hij op de werkvloer uitspraken deed die in strijd zijn met de negationismewetgeving. De man bleek een nazi-sympathisant te zijn.

Dat meldt gelijkekansencentrum Unia, dat zich burgerlijke partij had gesteld tegen de man. Unia zegt dat de veroordeelde in de kantine van het bedrijf waar hij werkte in het bijzijn van collega's uitspraken had gedaan als "Hitler was nog te braaf en het vergassen van de Joden was slechts een detail in de geschiedenis". Onder de aanwezige collega's bevonden zich ook mensen met een migratieachtergrond.

De man deed de uitspraken in september 2016. Een van de collega's filmde de uitlatingen en die beelden werden gebruikt in de rechtszaak. Bij de man thuis werden bovendien voorwerpen aangetroffen die wezen op een sympathie voor het nazisme.

"Er zijn in ons land niet veel uitspraken op basis van de negationismewet, en al helemaal niet voor negationisme op de werkvloer", reageert Unia-directeur Els Keytsman. "Maar niemand mag de ogen hiervoor sluiten. Respect voor elkaar is een hoog goed. Als dat niet vanzelf komt, dan zijn er wetten in dit land waarmee de rechter aan de slag kan. Daarom waren we burgerlijke partij."