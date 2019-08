NAVO veilt kantoren van voormalig hoofdkwartier in Brussel ES

29 augustus 2019

15u52

Bron: Belga 0 Binnenland Altijd al gedroomd van een echt NAVO-kantoor? Dan is dit je kans, want de Noord-Atlantische verdragsorganisatie laat 73 kantoormodules van het voormalige hoofdkwartier in Brussel per opbod verkopen op een veilingsite. Het gaat om bijgebouwen voor diplomaten en militair personeel. Wegens plaatsgebrek moest de NAVO vorig jaar verhuizen naar een gloednieuw hoofdkwartier, iets verderop.

Sommige gebouwen zijn 25 jaar oud, zegt veilinghuis Moyersoen, dat de verkoop regelt. Ze staan nog steeds op het terrein van de oude NAVO-site in Haren bij Brussel, waar ze aan het hoofdgebouw zijn gekoppeld. Dat was in 1967 ingericht om delegaties van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland en elf andere lidstaten te huisvesten.

Na de koude oorlog werden nieuwe Oost-Europese NAVO-lidstaten ondergebracht in prefab-modules, uiteindelijk goed voor bijna een op de vijf kantoren. Die staan sinds de verhuis naar het nieuwe hoofdkantoor leeg en zijn wat afgeleefd. Sommige modules hebben uitgebreide voorzieningen als douches en sanitair.

Allerlei mogelijke invullingen

De blokken kunnen dienen als bijzonder leslokaal voor een school met plaatsgebrek of als tijdelijk gebouw voor sportclubs, bouwfirma's of woonplaats voor seizoensarbeiders, klinkt het.

Het hoofdgebouw van het voormalige NAVO-hoofdkwartier zal omgebouwd worden tot gerechtsgebouw. In de loop van volgend jaar zal er het proces van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 plaatsvinden.

Veiling

Geïnteresseerden kunnen, na een screening door de NAVO, op 5 september de voormalige terreinen van de NAVO bezoeken. De veiling loopt af op 10 september, waarna een gespecialiseerde firma de modulaire eenheden zal loskoppelen van het oude hoofdkwartier. De hoogste bieder mag zijn NAVO-kantoor afhalen op een nabijgelegen parking.