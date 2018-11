NAVO-tunnel opnieuw geopend na stroompanne kg

29 november 2018

07u52

Bron: Belga 0

De NAVO-tunnel in Brussel is vanochtend in beide richtingen een tijdlang afgesloten geweest door een stroompanne. Omstreeks 9 uur is de tunnel weer geopend voor het verkeer. Dat meldt Brussel Mobiliteit.

#TunnelBru, wegens een incident is de NAVO tunnel in beide richtingen afgesloten. Verkeersinfo Brussel Mobiliteit(@ MobirisNL) link

