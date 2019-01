NAVO-tunnel even afgesloten door technisch probleem

23 januari 2019

In Brussel werd de NAVO-tunnel vanmiddag even in beide richtingen afgesloten. Door een technisch probleem had Brussel Mobiliteit tijdelijk geen zicht meer op wat er in de tunnel gebeurde. Uit voorzorg werd de tunnel daarom afgezet.