NAVO blijft België vragen om extra gevechtsvliegtuigen kv

19 februari 2020

17u57

Bron: Belga 0 De NAVO heeft België in 2019 nog eens aangespoord extra gevechtsvliegtuigen aan te kopen bovenop de 34 nieuwe F-35's die nu al besteld zijn. Dat bevestigde minister van Defensie Philippe Goffin (MR) vanochtend in de Kamercommissie Defensie.

In het kader van de NDDP of 'de NATO Defence Planning Process', die de militaire planning voor vier jaar vastlegt, vraagt de NAVO dat België over 45 gevechtsvliegtuigen plus drie reservetoestellen beschikt. Het bondgenootschap legde die vraag bij het begin van de huidige NDDP in 2017 al op tafel en deed dat opnieuw in 2019, bevestigde minister van Defensie Philippe Goffin in commissie na vragen van sp.a-Kamerlid Melissa Depraetere (s.pa), Albert Vicaire en Julie Chanson (Ecolo), Kattrin Jadin (MR) en Georges Dallemagne (cdH).

België bestelde in oktober 2018 34 gevechtsvliegtuigen van het type F-35, met een kostenplaatje van 3,8 miljard euro. Die toestellen moeten de verouderde F-16's vanaf 2025 vervangen.



Goffin zei niet of de regering op de vraag van de NAVO wil ingaan. Dat is sowieso onmogelijk zolang er geen nieuwe volwaardige regering in stelling is gezet. Bovendien zou het kostenplaatje danig oplopen, terwijl het federale niveau nu al met een tekort van circa 12 miljard kampt.