Nauwelijks helft van de kinderen gaat naar tandarts ADN

09 september 2019

15u10

Bron: Belga 0 Slecht 52,9 procent van de Vlaamse kinderen ging in 2018 langs bij de tandarts voor een preventief tandonderzoek. Bij kinderen uit kwetsbare gezinnen is dat aantal nog lager. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Christelijke Mutualiteit (CM) vandaag. Het ziekenfonds lanceert een actie met een lied en een educatief project voor scholen om het tandenpoetsen aan te moedigen.

De drempel om naar de tandarts te gaan is nog groter voor kinderen tussen 5 en 14 jaar uit kwetsbare gezinnen. Slechts 39 procent nam in 2018 in de tandartsstoel plaats voor een preventief tandonderzoek. Nochtans raden experts kinderen aan om twee keer per jaar naar de tandarts te gaan. Uit de cijfers blijkt ook dat een kind op de vijf in 2018 minstens één gaatje moest laten vullen en dat er bij 8 procent minstens één tand getrokken moest worden.

Op tien jaar tijd is er nauwelijks verbetering, zegt CM. "Het is duidelijk dat we nog meer inspanningen moeten leveren om kinderen bij de tandarts te krijgen", zegt CM-gezondheidsexperte Elke Ghyllebert. Ook om kinderen aan te moedigen hun tanden te poetsen, lanceert de CM een actie. Alle CM-leden van zes jaar, zo'n 35.000 in totaal, zullen de komende dagen een sticker in de bus krijgen met daarop een QR-code waarmee ze een tandenpoetslied kunnen opstarten. De CM raadt aan om de sticker in de badkamer op de spiegel te plakken, zodat kinderen het niet vergeten.

Maar "ook de scholen spelen hier een belangrijke rol in. Het is belangrijk dat we alle kinderen bereiken", zegt Ghyllebert. Daarom heeft het ziekenfonds ook een educatief project voor scholen opgestart dat bestaat uit lessuggesties en opdrachten voor het eerste, tweede en derde leerjaar.