Nauwelijks files op snelwegen na drastische coronamaatregelen KVE

13 maart 2020

08u21

Bron: Belga 14 In ons land lijken mensen vrijdag gehoor te geven aan de oproep van de regering om indien mogelijk zo veel mogelijk thuis te werken. Op de snelwegen staan nagenoeg geen files.

Op vrijdagochtend is het meestal wat rustiger op de weg, maar vandaag is het wel heel rustig. Omstreeks 8 uur was er slechts sprake van 13 kilometer file over alle snelwegen heen, vooral op de A12 en de Antwerpse ring. “Dat is opvallend weinig, zelfs voor een vrijdag”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “Op stukken waar het normaal gezien behoorlijk druk is nu, zoals op de E313 van Limburg naar Antwerpen, gaat het vandaag erg vlot. Ook de voorbije dagen zagen we de files trouwens al afnemen.”

De regering moedigt mensen aan om op zo veel mogelijk thuis te werken vanwege het coronavirus. Ook iedereen met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moet thuisblijven en sociaal contact mijden.

De belangrijkste maatregelen van de regering nog eens op een rijtje: alle lessen in scholen worden vanaf maandag opgeschort. Cafés, bars en restaurants sluiten vanaf vrijdag middernacht tot 3 april. Voor ouders die geen opvang voor hun kinderen hebben, wordt opvang op de scholen voorzien.

