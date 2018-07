Natuurpunt teleurgesteld over gebrek aan ambitie betonstop Redactie

21 juli 2018

11u45

Natuurpunt Vlaanderen reageert teleurgesteld op het gebrek aan ambitie in verband met de zogenaamde betonstop (het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen).

"De Vlaamse regering heeft de grote concepten en principes herhaald, maar over hoe men die gaat bereiken, is nog geen stap vooruit gezet. Terwijl die versnipperde ruimtelijke ordening een bom legt onder een duurzame toekomst voor Vlaanderen", zegt woordvoerder Hendrik Moeremans in een eerste reactie op het zomerakkoord van de Vlaamse regering.

"De betonmolens zullen morgen nog altijd draaien, er zal nog altijd onbeperkt open ruimte worden aangesneden", klinkt het teleurgesteld. De Vlaamse regering heeft bepaald dat tegen 2025 nog slechts 3 hectare ruimte per dag mag worden ingenomen en tegen 2040 zelfs 0 hectare. "Maar het is helemaal niet duidelijk hoe men dat gaat realiseren", zegt Moeremans. Nochtans is de kost van dit beleid aanzienlijk, meent hij, verwijzend naar onder meer de dure aanleg van openbare infrastructuur en het extra fileleed.

De Vlaamse regering besliste vandaag ook om de boskaart te vervangen door een set aan criteria voor de bescherming van de meest kwestbare zonevreemde bossen. Natuurpunt vreest dat er te veel "geval per geval" zal beslist worden. De vereniging betreurt ook dat de burger niet nauwer bij de beslissingsprocedure is betrokken. "Nu moet hij vertrouwen op het oordeel van de Vlaamse regering. Hij kan nog beroep aantekenen, maar dan zit men toch al vrij ver in de procedure", aldus Moeremans.