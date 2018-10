Natuurhulpcentrum worstelt met 6 brilkaaimannen in garage in Houthalen ADN

18 oktober 2018

15u20

Bron: Natuurhulpcentrum.be 0 De medewerkers van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek hebben er een stevige werkdag opzitten. Ze moesten vanmorgen 6 brilkaaimannen van 1,20 meter lang overmeesteren. De dieren zaten in een omgebouwde garage van een woning in Houthalen.

De Houthalenaar had de brilkaaimannen naar eigen zeggen zelf gered van verwaarlozing. Hij had een mooi verblijf gebouwd in zijn garage en kosten noch moeite gespaard om de dieren een goede thuis te geven. “Zo werd de ruimte op temperatuur gehouden dankzij vloer- en wandverwarming, via een ingenieus systeem bleef de temperatuur van het watergedeelte op peil”, meldt het Natuurhulpcentrum.



Verwaarloosd waren de dieren dus geenszins. Maar brilkaaimannen zijn natuurlijk niet geschikt als huisdier. “Ze kunnen tot wel 2,5 meter groot worden en zijn uiteraard gevaarlijk”, klinkt het. “Als een kaaiman bijt is niet alleen de bijtkracht een probleem, maar vooral de draaiende beweging die ze maken. Hierdoor kunnen ze stukken van hun prooi loswrikken.”

Met spijt in het hart

Uiteindelijk kwam het vandaag tot een - gelukkig incidentloze - worstelpartij tussen mens en kaaiman, nadat de eigenaar zich enkele weken geleden met spijt in het hart bij het centrum had aangemeld. “Wegens relationele problemen moest hij zijn dieren kwijt en hij wilde er zeker van zijn dat zijn kaaimannen goed terechtkwamen.”



Het Natuurhulpcentrum besloot de man te helpen en startte een zoektocht naar een nieuwe thuis. “Dat was niet gemakkelijk, maar we vonden uiteindelijk een gespecialiseerde opvang in Duitsland. Vanmorgen werden de dieren in Houthalen gevangen, nagekeken en gechipt en vervolgens overgebracht naar het Duitse opvangcentrum.”

Bekijk ook: