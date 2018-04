Naturisme ook bij jongere generatie steeds populairder om te onthaasten "Samen met je kleren laat je even alle stress achter" Nina Dillen

27 april 2018

17u40 0 Trek gerust iets uit bij het lezen van dit artikel, want naakt rondlopen zou een goede remedie zijn tegen stress en burn-out. Die verklaring geven naturistenverenigingen althans aan hun groeiende populariteit, ook bij late twintigers tot veertigers. "Jonge, hardwerkende mensen komen naar ons om te onthaasten," verklaart Ann Engelen van naturistenresort Sea Nat in Koksijde.

De Federatie van het Belgisch Naturisme telde eind 2017 bijna 8.000 leden, volgens voorzitter Koen Meulemans een sterke stijging in vergelijking met twee jaar geleden. "Sinds 2015 zijn er zo'n 500 à 750 leden bij gekomen. Vooral opvallend is de verjonging die we zien, met een groeiende groep dertigers en veertigers die elkaar via mond- aan mondreclame warm maakt voor naturisme."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN