Nationale Veiligheidsraad zit samen om nieuwe maatregelen tegen coronavirus te bespreken: komt er straks een lockdown?

17 maart 2020

14u49

Bron: De Morgen, Belga 532 De Nationale Veiligheidsraad steekt momenteel opnieuw de koppen bijeen over het coronavirus. “Er is een vraag naar een versterking van de maatregelen, maar ze moeten proportioneel zijn met de situatie”, zei Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) bij de start van de vergadering. De Veiligheidsraad zal bekijken of er snel bijkomende maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen, zoals mogelijk een lockdown.

Sinds gisteren wordt er in de Wetstraat luidop gespeculeerd over een mogelijke lockdown van ons land. Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever alludeerde daarop in VTM Nieuws. Of het zover komt, is nog niet zeker. De Veiligheidsraad baseert zich in de eerste plaats op de besluiten van twee overlegorganen, de Risk Management Group en de Risk Assessment Group.

“Maar je voelt dat er wel druk komt vanuit de samenleving om naar zo’n scenario te gaan. Het heeft het voordeel van de duidelijkheid”, zegt een bron. “Ook veel bedrijven en winkels willen blijkbaar liever sluiten, want op de duur kost openblijven misschien meer dan sluiten.”



Premier Sophie Wilmès kondigde in de Kamer de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad aan. Die zal het laatste rapport van de experten in de Risk Management Group evalueren en “indien nodig snel bijkomende maatregelen te nemen om de gezondheid van onze burgers te beschermen”.

"Vraag naar versterking”

De premier, minister-presidenten en de bevoegde ministers zitten sinds ongeveer 17 uur opnieuw bijeen in de Lambermont. Waals-minister president Elio Di Rupo (PS) bevestigde voor de start van de vergadering dat er inderdaad nieuwe maatregelen op tafel liggen. “Er is een vraag naar een versterking van de maatregelen”, zei hij, “maar we zullen dat bespreken”. Voor Di Rupo is het vooral belangrijk dat eventuele bijkomende richtlijnen “proportioneel zijn met de situatie”, en dat overal in het land, in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, dezelfde regels gelden.

Over welke concrete bijkomende maatregelen het zou gaan, kon Di Rupo niets kwijt. “Er zijn veel dingen mogelijk. Ik denk dat we rekening moeten houden met verschillende aspecten. Er is niet één goede oplossing, anders zouden we die wel kennen. Maar we zullen een oplossing zoeken.”

Ook Vlaams-minister president Jan Jambon (N-VA) kon voor het overleg niet veel kwijt. “We zullen luisteren naar de specialisten die misschien nieuwe maatregelen zullen voorstellen”, zei hij.

De minister-president van de Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) had dezelfde boodschap. “Ik denk dat er aanvullende maatregelen genomen zullen worden, maar we moeten goed luisteren naar de mensen die de crisis vandaag beheren op de eerste lijn. We gaan, zoals we al van in het begin hebben gedaan, luisteren naar wat de experten voorstellen.”

