Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen: nog eens alle maatregelen tegen coronavirus op een rij LH

27 maart 2020

16u36 0 Momenteel zit de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen om de coronamaatregelen te evalueren. Die waren in eerste instantie voorzien tot 5 april, maar iedereen beseft intussen dat het nog veel langer zal duren. Volgens verschillende bronnen adviseren verschillende wetenschappers en experts om de maatregelen te verlengen tot 3 mei, met een wekelijks evaluatiemoment waarbij de maatregelen kunnen herbekeken worden. We zetten ze hier nog eens op een rij.

- Afstand bewaren: iedereen moet zoveel mogelijk aan ‘social distancing’ doen en niet-essentiële fysieke contacten zoveel mogelijk vermijden. Indien een fysiek contact noodzakelijk is, wordt gevraagd anderhalve meter afstand te bewaren.

- Thuisblijven: Burgers wordt gevraagd om binnen te blijven, tenzij een verplaatsing “essentieel” is. Daaronder vallen bijvoorbeeld verplaatsingen naar het werk (indien noodzakelijk), voedingszaken, de apotheek, het tankstation, de post, etc.

- Een frisse neus halen in de buitenlucht kan, maar enkel met het eigen gezin en één vriend of kennis. Ook moet hier anderhalve meter afstand bewaard worden. De auto of moto mag niet gebruikt worden voor plezierritjes of om naar een plek te rijden om daar te sporten.

- Alle recreatieve activiteiten, sportieve, culturele, folkloristische, ongeacht hun grootte worden geannuleerd.

- Samenscholingsverbod: Alle samenkomsten van groepen - van welke grootte dan ook - worden verboden.

- Alle cafés, restaurants en discotheken worden gesloten. Ook openbare markten gaan niet door, met uitzondering van voedingskramen die echt noodzakelijk zijn.

- Handelszaken: Alle niet-essentiële handelszaken moeten - nu ook in de week - sluiten. Plaatsen als voedingszaken, apotheken, de postkantoren, kapperszaken, tankstations en banken blijven open. Al de rest gaat dicht.

- De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot maximaal één persoon per tien vierkante meter en maximaal 30 minuten. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Kapperszaken zijn intussen gesloten.

- Reizen: Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland worden verboden. De luchthavens blijven open, maar er zijn wel veel minder vluchten. De luchthaven van Charleroi heeft ondertussen de deuren tot 5 april gesloten.

- Thuiswerk wordt de norm. Bedrijven waar dat niet mogelijk is, moeten afstand kunnen bewaren tussen hun werknemers. Wie zijn werknemers nodeloos verplicht om naar het werk te komen, riskeert een boete.

- Openbaar vervoer: de bussen en trams blijven rijden. Wel moet iedereen anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar. Spoorwegmaatschapij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel zijn gestart met een “treindienst van nationaal belang”.

- De scholen: Alle lessen op lagere en middelbare scholen worden opgeschort. De scholen blijven wel open voor kinderen van wie de ouders niet kunnen telewerken of niet in opvang kunnen voorzien. Kinderdagverblijven blijven eveneens open.

- Universiteiten en hogescholen worden aangespoord om aan afstandsonderwijs te doen. De dertien Vlaamse hogescholen voorzien vanaf 18 mei de mogelijkheid tot contactluw onderwijs.

Welke aanpassingen worden verwacht?

Bedoeling was om de maatregelen op zondag 5 april, vlak voor de paasvakantie, weer op te heffen. Volgens verschillende bronnen worden de maatregelen dus verlengd tot 3 mei, met wekelijkse evaluatiemomenten. Of er nieuwe maatregelen komen, valt ook nog af te wachten. Daarvoor is het in de eerste plaats uitkijken naar wat de experten rond de tafel adviseren.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gaf al aan zich weinig illusies te maken over de hervatting van de lessen na de paasvakantie. En ook viroloog Marc Van Ranst liet verstaan dat massa-evenementen nog niet voor meteen zijn.

Wat ook aan bod zal komen, is de lijst met essentiële diensten en beroepen. De premier kondigde gisteren in de Kamer aan dat het Crisiscentrum met de sociale partners zal overleggen over mogelijke wijzigingen aan die lijst. De algemene regel is namelijk dat telewerk de norm wordt. Als dat niet kan, moet een bedrijf sluiten - tenzij het gaat om essentiële diensten en beroepen, zoals de zorgsector, de voedingsindustrie of de chemie. Vandaag staat ‘essentieel beroep’ nog te veel open voor interpretatie, wat zich onder meer vertaalde in de aanslepende discussie over de kappers.

Er wordt ook een beslissing verwacht over een vorm van afstandbeperking. Voor de piste dat uitstapjes binnen een straal van 1 kilometer rond de eigen woning moeten gebeuren, lijkt er politiek geen draagvlak. Maar dat er een kwantificeerbare maatregel komt, ligt wel in de lijn der verwachtingen.