Nationale Veiligheidsraad komt niet vroeger dan gepland bijeen ADN

14 september 2020

11u32

Bron: Belga 1 De Nationale Veiligheidsraad over de coronamaatregelen blijft voorlopig geagendeerd voor de week van 21 september. Dat is maandag te horen in regeringskringen. De betrokken ministers wachten nog op een advies van Celeval.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Nu de coronacijfers opnieuw in stijgende lijn zitten, gaan hier en daar stemmen op om de Nationale Veiligheidsraad vroeger dan gepland bijeen te laten komen.

Na de laatste bijeenkomst op 20 augustus zei premier Sophie Wilmès dat er eind september een nieuwe Nationale Veiligheidsraad zou komen. In de aanloop daarnaartoe werd aan Celeval, de evaluatiecel die de overheid adviseert over haar coronabeleid, gevraagd om manieren te onderzoeken waarop mensen op een veilige manier hun sociale contacten duurzaam kunnen onderhouden. "We moeten de mensen perspectief geven", zei Wilmès toen.

Dat advies van Celeval is nog niet op de regeringstafel beland. De timing van de volgende Nationale Veiligheidsraad wordt dan ook aangehouden. Dat wil dus zeggen dat de regeringstop zich in de loop van volgende week samen met de regio's over het coronabeleid buigt, en dat deze week gebruikt wordt om die vergadering voor te bereiden.

Lees ook:

Virologen maken zich zorgen: “We moeten stoppen met verspreiding van het virus te minimaliseren”

Waarom flakkert corona opnieuw op en wat kunnen we eraan doen? Na de bubbel, het contactbudget? (+)