Nationale Veiligheidsraad en kernkabinet komen samen om nieuwe maatregelen tegen coronavirus te bespreken AW TT

17 maart 2020

14u49

Bron: De Morgen, Belga 410 De komende uren komt het kernkabinet van de federale regering samen en volgt een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad zal bekijken of er snel bijkomende maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen, zoals mogelijk een lockdown.

Sinds gisteren wordt er in de Wetstraat luidop gespeculeerd over een mogelijke lockdown van ons land. Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever alludeerde daarop in VTM Nieuws. Of het zover komt, is nog niet zeker. De Veiligheidsraad baseert zich in de eerste plaats op de besluiten van twee overlegorganen, de Risk Management Group en de Risk Assessment Group.



“Maar je voelt dat er wel druk komt vanuit de samenleving om naar zo’n scenario te gaan. Het heeft het voordeel van de duidelijkheid”, zegt een bron. “Ook veel bedrijven en winkels willen blijkbaar liever sluiten, want op de duur kost openblijven misschien meer dan sluiten.”

Premier Sophie Wilmès kondigde in de Kamer de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad aan. Die zal het laatste rapport van de experten in de Risk Management Group evalueren en “indien nodig snel bijkomende maatregelen te nemen om de gezondheid van onze burgers te beschermen”. De vergadering vindt volgens verschillende bronnen plaats om 16 uur.

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het virus voor u gebundeld.

Lees ook:

Coronacrisis brengt storm aan slaapproblemen, angstklachten en burn-outs met zich mee: deze tips helpen je door deze moeilijke periode



Voor hen doen we het: niet alleen ouderen lopen extra gevaar door corona