Nationale Veiligheidsraad buigt zich woensdag opnieuw over verplichting mondmaskers in winkels

09 juli 2020

14u30

Bron: Belga 2 De Nationale Veiligheidsraad komt volgende week woensdag opnieuw bijeen om zich over de coronamaatregelen te buigen. Dat kreeg Belga uit goede bron bevestigd. Wellicht zal opnieuw bekeken worden of het dragen van een mondmasker tijdens het winkelen verplicht moet worden.

Op 1 juli ging opnieuw een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen in, nadat de Nationale Veiligheidsraad daarvoor het licht op groen had gezet. Sindsdien bleef het gemiddelde aantal bevestigde coronagevallen verder dalen, om de afgelopen dagen te stabiliseren en vervolgens weer licht te stijgen. Uit de cijfers die vandaag werden bekendgemaakt, blijkt dat het gemiddelde aantal besmettingen gedurende zeven dagen nu 86 per dag bedraagt.

Volgende week woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen. "Het zou mij sterk verbazen dat de eventuele verplichting van een mondmasker tijdens het winkelen daar niet op de agenda zou staan", zegt een bron. Voorlopig luidt het advies nog steeds dat het dragen van een mondmasker tijdens het winkelen sterk aangeraden blijft. "Maar een advies formuleren dat blijft hangen, heeft niet veel zin", zegt de bron.

Ook raakte bekend dat de Hoge Gezondheidsraad aanbeveelt om het dragen van een mondmasker in winkels te verplichten, een beslissing die enkel de Nationale Veiligheidsraad kan nemen. Een verplichting is nodig "om de bescherming van klanten en verkopers te verbeteren", zo zegt het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid. In het advies, dat op 1 juli opgesteld werd door het College van de Hoge Gezondheidsraad, luidt het dat een verplichting aangewezen is "gezien de wetenschappelijke gegevens betreffende het nut van het dragen van een masker en de noodsituatie inzake de volksgezondheid".

