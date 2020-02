Nationale Sterrenkijkdagen in het verschiet MDG

27 februari 2020

11u21

Bron: Belga 1 Wie wel eens - gratis - met geschikte apparatuur en deskundige uitleg naar de sterrenhemel wil turen, kan dat binnenkort tijdens de Nationale Sterrenkijkdagen die vrijdag en zaterdag plaatsvinden, zo heeft de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) meegedeeld.

Dankzij de medewerking van volkssterrenwachten, sterrenkundige clubs en individuele amateur-astronomen, kan iedereen tijdens die twee dagen de geheimen van de sterrenhemel ontdekken.

Tientallen amateur-astronomen verspreid over 29 kijkposten in Vlaanderen staan op vrijdag- en zaterdagavond klaar om de bezoekers door middel van hun telescopen te begeleiden op een reis naar de Maan, de planeet Jupiter en de sterrenhemel. Op de meeste plaatsen is een ruim aanbod aan vervangingsprogramma's voorzien mochten de weergoden niet meewerken.

Informatiebrochure en sterrenkaart

Iedere bezoeker ontvangt de informatiebrochure "De Sterrenkijkkrant" met algemene sterrenkundige informatie. In deze krant hebben de organisatoren het over zwarte gaten, een stand van zaken over de race naar Mars en geven ze alle informatie in verband met de bedekking van Venus door onze Maan. Daarnaast krijgt iedereen een sterrenkaart om eenvoudig de belangrijkste sterrenbeelden terug te kunnen vinden, met de hulp van de ervaren amateur- astronomen op de waarnemingsplaatsen.

De Sterrenkijkdagen vonden in 1980 voor het eerst plaats. Zij "geven aan dat de sterrenkunde geen bezigheid is van wereldvreemde geleerden, maar een wetenschap die voor iedereen boeiend kan zijn", beklemtoont de VVS.

Op de kaart van de VVS zie je de deelnemende sterrenwachten en amateur-astronomen.

Lees ook: Met deze zes leuke tips maak je van de krokusvakantie een voltreffer (+)