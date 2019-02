Nationale staking op luchthaven zal ruim 10 miljoen euro economische schade veroorzaken NLA

10 februari 2019

14u15

Bron: Belga 0 Als Brussels Airport tijdens de nationale staking op woensdag 13 februari moet sluiten, dan veroorzaakt dat "tussen de 10 en de 13 miljoen euro" economische schade. Dat heeft de voorzitter van de luchthaven van Zaventem, Marc Descheemaecker (met een N-VA-signatuur), vandaag gezegd in "De Zevende Dag".

Brussels Airlines schrapte alle vluchten op woensdag 13 februari door de nationale staking. Dat terwijl TUI fly al aankondigde dat het die dag zal uitwijken naar buitenlandse luchthavens. Of Brussels Airport woensdag zal sluiten, hangt af van in welke mate de luchtverkeersleiders van skyeyes, het vroegere Belgocontrol, de stakingsoproep zullen volgen. De vakbonden verwachten dat die vrij algemeen zal zijn. Ook de bagagisten op de luchthavens zullen de stakingsoproep volgen.

“Tussen de 10 en de 13 miljoen euro schade”

Als Brussels Airport komende woensdag zou moeten sluiten door de staking bij skeyes, dan zou dat grote gevolgen hebben, aldus Descheemaecker. "De Brusselse luchthaven is de tweede grootste economische motor", luidt het. "Als wij gewoon de meerwaarde die de luchthaven creëert, verrekenen met één dag shutdown, dan spreken we toch over een economische schade, enkel door het volledig sluiten van de luchthaven, van ik schat tussen de 10 en de 13 miljoen euro.”