Nationale staking op 13 februari treft ook openbaar vervoer

31 januari 2019

16u14

Bron: Belga 7 De vakbonden bij de NMBS, De Lijn, MIVB en de TEC hebben een stakingsaanzegging ingediend voor 13 februari. Ze nemen deel aan de nationale staking die de vakbonden op die dag in alle sectoren willen organiseren. De NMBS zal, zoals de wet het voorschrijft, een minimumdienstregeling organiseren.

“Wij zijn onderdeel van het nationale ABVV en nemen dus deel aan de ABVV-actie waarover vorige week in het nationaal bureau is beslist. Onze stakingsaanzegging is verzonden naar de NMBS”, zegt Ludo Sempels van ACOD Spoor.

Minimumdienstverlening

De aanzegging is ook ondertekend door de andere vakbonden bij het spoor en loopt van 12 februari 22 uur tot 13 februari 22 uur. Normaal gezien zal het spoorverkeer niet helemaal stilvallen. De NMBS is immers sinds vorig jaar verplicht om bij stakingen een minimumdienstverlening te organiseren.



“We gaan nu alles in gang zetten om die alternatieve dienstregeling te regelen”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Het is al de derde vakbondsactie waarbij die regeling wordt toegepast.

Ook bij de andere openbaarvervoermaatschappijen in ons land, De Lijn, de MIVB en de TEC, roepen de vakbonden het personeel op om deel te nemen aan de staking, zo meldt de christelijke bond ACV Transcom. De reiziger zal op die dag wellicht niet kunnen rekenen op het openbaar vervoer”, zegt Jan Coolbrandt van ACV openbare diensten.

Luchthaven van Charleroi

De socialistische vakbond waarschuwt dat ook de werking van de luchthaven van Charleroi op 13 februari verstoord kan zijn. Het personeel zou ongerust zijn over de opvolging van Jean-Jeacques Cloquet, de gerespecteerde CEO die begin januari naar dierentuin Pairi Daiza is vertrokken, zegt bediendenvakbond Setca.

Minister Peeters spreekt met vakbonden en werkgevers

De nationale vakbonden riepen vorige week dinsdag op tot een nationale staking op 13 februari nadat het loonoverleg in de privésector was mislukt. Maar de bonden voeren ook actie voor de publieke sector, benadrukt Sempels. “We willen duurzame openbare diensten. We zijn volop aan het mobiliseren.”

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) spreekt dinsdag afzonderlijk met werkgevers en vakbonden om te zien of er nog mogelijkheden zijn om tot een interprofessioneel akkoord (IPA) te komen, inclusief loonnorm, invulling van de welvaartsenveloppe en een aantal andere zaken.

Het overleg tussen de sociale partners over een nieuw Interprofessioneel Akkoord voor de periode 2019/2020 ligt momenteel stil. Het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zegt dat de lonen de komende twee jaar maximaal 0,8 procent mogen stijgen, bovenop de index. Voor de vakbonden is die marge onvoldoende, terwijl ze voor het VBO niet overschreden mag worden.