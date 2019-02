Nationale staking op 13 februari: Brussels Airlines schrapt al 28 vluchten ttr

04 februari 2019

15u47

Bron: belga 3 ACOD Lokale en Regionale Besturen sluit zich aan bij de nationale staking die op 13 februari plaatsvindt. Dat meldt de socialistische vakbond vandaag. De impact op de dienstverlening zal volgens de vakbond "goed voelbaar" zijn. Brussels Airlines heeft al 28 vluchten van en naar Brussels Airport geschrapt op 13 februari.

Het werk wordt op 13 februari neergelegd voor een verhoging van de lonen, duidelijke verhoging van uitkeringen en pensioenen, betere eindeloopbaanmaatregelen, betere combinatiemogelijkheden voor werk en privé en betere mogelijkheden voor woon-werkverkeer.

Brussels Airlines

Brussels Airlines zou normaal 222 vluchten uitvoeren op 13 februari, maar daarvan werden er al 28 geschrapt: 14 heen- en 14 terugvluchten. “We hebben 14 rotaties uit het systeem gehaald en de 1.256 passagiers herboekt”, aldus woordvoerster Wencke Lemmes. De geannuleerde vluchten zijn vluchten van en naar steden, zoals Berlijn, Genève, Londen en Stockholm.

De vluchten werden geschrapt op basis van de beschikbare informatie over de impact van de nationale staking bij bijvoorbeeld afhandelaar Swissport. Het gaat dus om een voorlopige inschatting, die nog kan evolueren. “Het is afwachten hoe groot de impact zal zijn bij andere bedrijven” op de luchthaven.

Het gaat dan niet in het minst over luchtverkeersleider skeyes, waar een stakingsoproep is gelanceerd die volgens de christelijke vakbond goed zal worden opgevolgd. “Er zullen geen lijn- en chartervluchten in het Belgisch luchtruim plaatsvinden”, voorspelde ACV-sectorverantwoordelijke Kurt Callaerts eind vorige week.

Brussels Airport heeft nog geen zicht op de totale hinder. Er worden wel annuleringen en vertragingen verwacht. Reizigers wordt aangeraden hun luchtvaartmaatschappij te contacteren.

Bpost

De vakbonden bij bpost hebben een stakingsaanzegging ingediend voor de nationale staking van 13 februari, maar zullen niet meteen oproepen om mee te staken. Dat is vernomen bij de bonden. “Er is een aanzegging ingediend, dus iedereen die wil deelnemen is gedekt”, legt ACOD-secretaris Jean-Pierre Nijns uit. “Maar we gaan niet specifiek oproepen om voor bpost-gerelateerde problemen deel te nemen aan de staking.”

In november 2018 werd al dagenlang gestaakt, in reactie op een personeelstekort en hoge werkdruk bij bpost. Uiteindelijk kwam er een cao uit de bus.

