Nationale Loterij wil eigen winkels openen

06 juli 2018

05u50

Bron: Belga 0 De Nationale Loterij wil "een keten van shops openen" om haar eigen producten aan te bieden. De zoektocht naar panden is al ­gestart in Antwerpen, Gent, Namen en Luik. Dat schrijven de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vandaag. Zij troffen de informatie aan in het bulletin der aanbestedingen.

Gevraagd naar uitleg, klinkt het bij de Nationale Loterij dat ze dichter bij de spelers wil staan. De shops moeten ook dienen voor het discreet uitbetalen van middelgrote gewonnen sommen, van 2.000 tot 25.000 euro. "De bedoeling is zeker niet om concurrentie te vormen voor de verkooppunten", zegt woordvoerster ­Caroline Vangoidsenhoven.

Dagbladhandelaars voelen zich "bekocht"

In de Gazet van Antwerpen geven dagbladhandelaars aan niets van de plannen te weten en zich bekocht te voelen. "De Nationale Loterij is mee groot geworden door de krantenwinkels", zegt Yannick Gyssens, de voorzitter van Perstablo, een vereniging van handelaars in Vlaanderen en Brussel. Hij merkt op dat de dagbladhandels nog steeds goed zijn voor tachtig procent van de omzet.