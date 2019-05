Nationale Loterij is voor strengere regulering gokreclame maar tegen totaalverbod HR

28 mei 2019

17u29

Bron: Belga 0 Op 1 juni treedt een koninklijk besluit in werking dat strengere regels invoert rond reclame voor gokspelen. Voor de Nationale Loterij is dat een stap in de goede richting, maar in de toekomst mag er nog strikter toegekeken worden op gokreclame - vooral voor online casino's en live sportweddenschappen, klinkt het.

Concreet zullen online casino's enkel nog reclame mogen maken op hun eigen website, en dus niet langer op televisie en in het straatbeeld. Ook uitzendingen van online gokspelletjes op nachttelevisie mogen niet meer. “De wet maakt een onderscheid tussen spelen die een hoog risico op verslaving inhouden, zoals online casinospelen, en spelen waarbij het risico laag is, zoals loterijen”, zegt Jean-François Mahieu van de Nationale Loterij. Het verschil zit hem in de 'payout ratio': hoe vaker een speler kan inzetten en - kleine - sommen geld kan innen, hoe groter de indruk van opbrengst en de kans om verslaafd te raken. Op vlak van risico zitten sportweddenschappen tussen de loterijen en de casinospelletjes in, maar het risico verhoogt wel bij live weddenschappen.

Totaalverbod

De spelen van de Nationale Loterij vallen in mindere mate onder de nieuwe wetgeving, en dat vindt de organisatie normaal. “Verschillende producten hebben verschillende risico's”, klinkt het. “Het is aan de overheid om vooral de spelletjes met een hoog verslavingsrisico te gaan reguleren.”

Een totaalverbod op gokreclame vindt het bedrijf geen goed idee. “Het is de opdracht van de Nationale Loterij om spelers te kanaliseren naar spelletjes met een lager risico, dat kunnen we doen door reclame te maken.”

Responsible gaming

De Nationale Loterij organiseert nog tot woensdag een bijeenkomst van de European Lotteries in Antwerpen. “Dat is niet zomaar een belangenorganisatie”, zegt Mahieu. “European Lotteries stelt voor haar leden ook normen op, op het vlak van zaken als veiligheid en verantwoordelijk spelen. Een extern bureau voert regelmatig controles uit op de naleving van die normen. Wij staan op het hoogste van vier niveaus als het gaat over responsible gaming.”

