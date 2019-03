Nationale lijstnummers voor verkiezingen in mei bekend: Open VLD is eerste Vlaamse partij kg

22 maart 2019

12u51

Bron: Belga 0 Enkele onschuldige kinderhanden hebben vandaag de nationale lijstnummers getrokken voor de verkiezingen van 26 mei, in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Het gaat enkel om nationale nummers. De partijen die niet overal opkomen, kennen hun nummer begin april.

De lijstnummers bepalen in welke volgorde de partijen worden weergegeven op het stembiljet. Aan Vlaamse kant kwam Open Vld als eerste uit de bus met nummer 3. N-VA kreeg nummer 8, Vlaams Belang nummer 9, CD&V nummer 10, PVDA nummer 12, Groen nummer 15 en sp.a nummer 16.



Wat de andere partijen betreft, kreeg Vivant nummer 1, Ecolo nummer 2, Pro DG nummer 4, cdH nummer 5, MR nummer 6, PP nummer 7, DéFI nummer 11, Lijst Destexhe nummer 13, UF nummer 14 en PS tot slot nummer 17.

Geluksgetal of niet?

De toekenning van de nummers is uiteraard van belang in het stemhokje, maar heeft ook een hoog folkloristisch gehalte. Partijvoorzitters en woordvoerders moeten op zoek naar een goede redenering die uitlegt waarom het hen toegekende nummer ‘een winner’ is. De ene doet daar al meer moeite voor dan de andere.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten werd tegengewerkt door het verkeer en moest van het verzamelde journaille vernemen dat haar partij als derde uit de bus kwam. “We kregen het eerste nummer van de Vlaamse partijen, dat is een mooie uitgangspositie, want we gaan voor goud”, klonk het optimistisch.

Voor N-VA relativeerde ondervoorzitter Lorin Parys het belang van de trekking. “Het is vooral van belang voor de drukkers, die nu aan de slag kunnen”, aldus Parys. Al had hij intussen wel opgezocht dat 8 een Chinees geluksgetal zou zijn.

“Diep teleurgesteld”, reageerde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken met een brede glimlach op het nummer 9. “We hadden graag 1 gehad, wat aansluit bij onze slogan ‘Eerst onze mensen’, maar ik denk dat we met 9 ook wel verkiezingen gaan winnen”.

Eden Hazard schitterde gisteren tegen Rusland met rugnummer 10. Wouter Beke (CD&V)

CD&V-voorzitter Wouter Beke was naar eigen zeggen zeer tevreden met het resultaat. “10 om te zien, 10 op 10 en Eden Hazard schitterde gisteren tegen Rusland met rugnummer 10.”

PVDA-voorzitter Peter Mertens ontwaarde enige symboliek in nummer 12. “1 partij, 2 talen”, luidde het. Hij merkte ook op dat voor het eerst in meer dan veertig jaar, een partij haar nationaal nummer ook effectief in het hele land zal gebruiken. PVDA-PTB is immers een nationale partij. De laatste keer dat dit gebeurde, was in 1977 door BSP, die later splitste in SP en PS.

Groen-kopvrouw Meyrem Almaci vond 15 “een mooi nummer”. “Het draait rond onze peilingen. Vanaf hier kan het alleen maar verder gaan”, aldus Almaci.

Voorzitter John Crombez zag zijn partij sp.a als laatste Vlaamse partij uit de urne komen, terwijl zusterpartij PS het allerlaatste nummer 17 toebedeeld kreeg. “De laatsten zullen de eerste zijn. Het is ook schoon dat we kameraadschappelijk uit de urne zijn gekomen”, reageerde Crombez. “Als uitslag zou dit getal ook zeer oké zijn, iets groter dan Groen”, lachte Crombez.