Nationale feestdag: militair defilé in Brussel trekt 100.000 toeschouwers ttr KVDS

21 juli 2019

11u49

Bron: belga 20 binnenland Geen nationale feestdag zonder militair en civiel defilé. Koning Filip is rond 16 uur aangekomen aan het Paleizenplein, waar hij werd ontvangen door Brussels burgemeester Philippe Close en enkele oud-strijders. Hij schouwde de troepen en trapte daarmee officieel het defilé op gang. Ongeveer 100.000 mensen zakten daarvoor naar het centrum van onze hoofdstad af, volgens een eerste telling van de lokale politie. Vanmorgen hadden koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen ook al het Te Deum bijgewoond in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal.

Het nationaal defilé gaat traditioneel van start met het militair defilé. Daar lopen onder meer troepen te voet, veteranen en de marine in mee. Het omvat ook een luchtdefilé. Thema dit jaar is de 75-jarige herdenking van de bevrijding van België na Wereldoorlog II. Daarom is er ook een colonne met een eskadron van een twintigtal historische voertuigen uit die tijd aanwezig. Het gaat onder meer om de Sherman Firefly en de Sherman M4 A1. Alles wordt muzikaal begeleid door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en van de Marine.

Vrijheid

Daarna is het de beurt aan het burgerlijk defilé, met politie, douane, brandweer, civiele bescherming, B-FAST en het Rode Kruis. De slogan van het nationaal defilé is ‘Samen voor de vrijheid en de veiligheid van ons allemaal’.





Het defilé gebeurt traditioneel in aanwezigheid van de koninklijke familie en hoogwaardigheidsbekleders. Koning Filip is rond 15.30 uur op het Schumanplein ontvangen door minister van Defensie Didier Reynders, minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en legerchef Marc Compernol. Daarna ging het richting Paleizenplein. Op de eretribune daar zitten de vier koningskinderen, prinses Astrid en haar echtgenoot prins Lorenz en prins Laurent met zijn echtgenote Claire. (lees hieronder verder)

Verder is ook onder meer ontslagnemend premier Charles Michel aanwezig, net als Kamer- en Senaatsvoorzitters Patrick Dewael en Sabine Laruelle, minister van Financiën Alexander De Croo, PS-voorzitter Elio Di Rupo, minister van Werk Wouter Beke, minister van Justitie Koen Geens, minister van Begroting Sophie Wilmès, Brussels minister-president Rudi Vervoort en minister van Energie Marie Christine Marghem. Vlaams vice-minister-president Lydia Peeters vertegenwoordigt de Vlaamse regering.

Begroeten

Het vorstenpaar werd bij aankomst luid toegejuicht en nam na afloop van de plechtigheid samen met de kinderen ruim de tijd om het talrijk opgekomen publiek te begroeten. Volgens een schatting van de aanwezige politie waren daar meer dan duizend mensen voor opgedaagd.

De Brabançonne was de traditionele afsluiter van het defilé, dat zonder noemenswaardige incidenten verliep. Op een voertuig uit WOII dat niet meer wilde starten en voortgeduwd moest worden na, verliep alles vlekkeloos.

En de feestelijkheden waren daarmee nog niet voorbij. Er was ook Feest in het Park, in het Warandepark. Op het programma stond een hele reeks gratis, ludieke en folkloristische animaties. Volgens de politie hadden zich in het park een kleine 2.000 mensen verzameld om het vorstenpaar te begroeten, aanmerkelijk minder dan andere jaren. Om 23 uur volgde nog het traditionele vuurwerk aan het Paleizenplein. (lees hieronder verder)

Vanmorgen waren de koning, de koningin en hun vier kinderen ook al aanwezig op het Te Deum. In zijn oproep tot gebed vroeg aartsbisschop Jozef De Kesel om te bidden voor "degenen die ons regeren": "Moge God hen bijstaan en helpen te werken in het belang van iedereen en in het belang van alle gemeenschappen en burgers van dit land. Mogen wij ons zelf ook kunnen engageren voor een meer menselijke en broederlijke samenleving, een samenleving gebouwd op het respect voor de anderen en op de solidariteit met de anderen." (lees hieronder verder)

Ook prins Laurent heeft vanochtend het Te Deum in de Brugse Sint-Salvatorskathedraal bijgewoond. Daarnaast was ook bisschop van het bisdom Brugge Lode Aerts aanwezig. Prins Laurent groette eerst de oud-strijders en de bisschop van Brugge. De gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé, de militaire commandant van de provincie West-Vlaanderen Philippe De Cock en waarnemend burgemeester van Brugge Mercedes Van Volcem waren eveneens aanwezig.

Laurent

Na het Te Deum nam prins Laurent de tijd om het volk te begroeten. Hij voerde ook enkele korte gesprekken met omstanders. Na het Te Deum trok de prins naar de ambtswoning van de gouverneur waar hij een kleine attentie ontving. Vervolgens tekende prins Laurent het Gulden Boek van de provincie, de stad Brugge en de kathedraal. (lees hieronder verder)

Prinses Astrid en haar echtgenoot prins Lorenz hebben het Te Deum in de Sint-Albanuskathedraal in Namen bijgewoond. Daarna legden Astrid en Lorenz bloemen neer aan het standbeeld van Leopold I, de eerste koning der Belgen die op 21 juli 1831 de grondwettelijke eed aflegde.

Prinses Astrid en prins Lorenz werden opgewacht door honderden toeschouwers in de Waalse hoofdstad. Het koppel werd ontvangen door provinciegouverneur Denis Mathen en de burgemeester van Namen, cdH-voorzitter Maxime Prévot. De ceremonie in de kathedraal werd geleid door mgr. Pierre Warin, sinds juni bisschop van Namen.