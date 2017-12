OPINIE: "De volgende generatie zal én de pensioenen van de babyboomers ophoesten, én zelf langer werken én zelf pensioen sparen. Een schande" Professor aan de UGent en directeur van denktank Itinera, Marc De Vos, reflecteert over de pensioencarrousel. "Een opgefokt sfeertje van permanente onvrede en protest, die verder strategische hervorming bemoeilijkt. Pure Belgische horror." Marc De Vos

Ik ben de tel kwijt. Is er sinds 2005 één jaar voorbijgegaan zonder grote vakbondsbetoging tegen pensioenhervormingen? 2005 was het jaar van het fameuze Generatiepact. Dat moest de vergrijzing voor eens en altijd oplossen. Maar het was slechts een opwarmertje schaven aan brugpensioenen. Voor de rest zou het mirakel van het Zilverfonds ons redden: gewoon de staatsschuld verminderen en de vrijgekomen marge van afbetalingen besteden aan pensioenen. Leuk bedacht, nooit uitgevoerd.

Meer dan tien jaar en zes federale regeringen verder is het nog altijd van hetzelfde. Elke nieuwe regering schaaft verder aan pensioenen. We zijn er nog altijd niet uit. De vakbonden betogen verder. De staatsschuld is alleen maar gestegen. Pure Belgische horror.

De pensionering van de grote babyboomgeneratie, geboren tussen 1945 en 1965, zien we al decennialang aankomen. In tegenstelling tot hun ouders hebben babyboomers zelf weinig kinderen. Vermits precies die jongeren in de toekomst de pensioenen moeten betalen, zitten we met een zware pensioenschuld, bijna vier keer zo groot als de staatsschuld. Bovendien leven de gepensioneerden van morgen gemiddeld zowat tien jaar langer dan een generatie geleden: tien jaar langer dokken voor de jongeren.

Ofwel verpletteren we de toekomst onder beloftes van het verleden, ofwel moeten we langer werken en dus langer bijdragen en minder vroeg pensioen trekken. Zo simpel is het. Overal in de Westerse wereld heeft men al lang de pensioenen aangepast. In België was en is daarvoor ruimte zat. Sinds de invoering van het brugpensioen in het midden van de jaren 70 zijn wij besmet met een dumpingcultuur die ervaren werknemers als afval op de straat zet. Daarmee stoppen, is noodzakelijk en wenselijk. Maar afleren gaat traag, veel te traag.

De huidige regering heeft beslist de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar tegen 2030. Tegen dan zijn de jongste babyboomers 65 jaar, de oudsten 85 jaar. België heeft zo lang getalmd dat pensioenhervormingen vooral voor de volgende generatie zullen zijn. Dat wordt echt de generatie van de rekening: én de pensioenen van de babyboomers ophoesten, én zelf langer werken én zelf pensioen sparen. Een schande en een blamage.

Net zoals de staatsschuld, de infrastructuur en de verkeersellende zijn pensioenen het bewijs van een land dat niet in staat is strategische beslissingen te nemen. Er wordt permanent aan pensioenen gemorreld, maar er komt geen totaaloplossing. Bij elke detailmaatregel liggen de rekenmachientjes klaar om te tellen wie verliest. Bij elk ministap wordt onheil verkondigd over volgende stappen die we nog niet kennen. Er ontstaat een opgefokt sfeertje van permanente onvrede en protest, die verder strategische hervorming bemoeilijkt. En zo draait de pensioencarrousel verder.

We verliezen allemaal als we de pensioenen niet bijstellen. De toekomst van de pensioenen is afhankelijk van een succesvolle toekomst met welvaartscreatie. Als er niet voldoende geld is, zullen de pensioenen gewoon verminderen. Maar in plaats van energie te steken in het bouwen van nieuwe welvaart, steken we energie in vechten over verdeling van slinkende welvaart. Het is godgeklaagd dat elke federale regering blijft ploeteren in het pensioenmoeras. Het is hemeltergend dat vakbonden en werkgevers blijven steken in loopgraven terwijl ze verdomd samen de toekomst van loopbanen zouden moeten maken.

Ondertussen is de pensionering van de babyboomers begonnen. De regering moet al vele miljarden extra uitgeven aan intussen meer dan twee miljoen gepensioneerden. We staan met de rug tegen de muur terwijl het economisch uitzonderlijk goed gaat. Dat zal niet blijven duren. Ettelijke rapporten over pensioenen zijn geschreven. De ingrediënten voor een definitieve hervorming zijn bekend. Ze staan zelfs in het regeerakkoord. Deze regering moet gewoon beslissen. Dan kan ze de geschiedenis ingaan als de regering die de vergrijzing echt heeft opgelost.