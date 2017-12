Nationale betoging zonder incidenten verlopen, volgt er algemene staking? SPS

Bron: Belga 5 Photo News De vakbonden zijn tevreden over de opkomst voor hun betoging tegen de pensioenmaatregelen van de regering. Over verdere betogingen of een staking is nog niets beslist. De liberale en christelijke bond zijn een staking niet genegen.

Rond 13 uur zijn de vakbondsleiders aangekomen aan het Zuidstation, waar de betoging wordt ontbonden. Vele duizenden militanten trekken gedisciplineerd naar hun bussen. De politie staat onopvallend opgesteld, maar er zijn geen grote incidenten geweest. Het volledige parcours is opnieuw open voor het verkeer, meldt de politie Brussel Hoofdstad Elsene.

De politie spreekt van 25.000 betogers, maar de bonden schatten dat het er veel meer waren. "We zijn tevreden over de opkomst en het signaal. Over de reactie van de regering zullen we wellicht niet tevreden kunnen zijn", zei ACV-voorzitter Marc Leemans.

Over hoe het verzet verder georganiseerd zal worden, is nog geen duidelijkheid. ABVV zou aan een algemene staking denken, maar daarop wilde voorzitter Rudy De Leeuw nog niet vooruitlopen. "We beslissen in januari. We zullen zien hoe de regering zal reageren." Bij de andere vakbonden is de appetijt voor een staking niet groot. Helemaal niet bij de liberale bond. "Als men op dit moment om een algemene staking zou vragen, zeggen wij neen", was ACLVB-kopstuk Mario Coppens duidelijk. ACV'er Leemans ziet meer in andere soorten protest. "Anders gaat het weer over de vorm en niet de inhoud."

Hoewel de bonden op de regering schieten, waren de oppositiepartijen niet zo sterk vertegenwoordigd op de betoging. Met uitzondering van de extreemlinkse PVDA, die haar kopstukken Raoul Hedebouw en Peter Mertens op een podium had gezet ergens halverwege het parcours. Aan het hoofdkwartier van de PS was het dan weer opvallend rustig, terwijl die partij bij vorige betogingen de passerende betogers vaak een hart onder de riem stak.

