Nationale betoging vandaag: hier mag je hinder verwachten

16 mei 2018

06u15 31 Vandaag trekken de drie grote vakbonden naar het centrum van Brussel om er te protesteren tegen de pensioenplannen van de regering. Die gaat nu al met hinder gepaard in het openbaar vervoer. Ook scholen blijven dicht, en in crèches, zieken- en bejaardentehuizen zal de betoging zich eveneens laten voelen, net als aan de overheidsloketten. Een overzicht.

De bonden blazen om 10 uur verzamelen aan de Albert II-laan aan het Noordstation. De manifestatie vertrekt om 11 uur en trekt van daaruit naar het Zuidstation. Mogelijk zullen belangrijke verkeersassen al voor het vertrek van de betoging afgesloten worden, waarschuwt de Brusselse politie. Wie echt in Brussel moet zijn, kiest beter voor het openbaar vervoer, al is de dienstverlening van De Lijn verstoord over het hele net.

De politie laat daarnaast weten dat alle geparkeerde voertuigen op de gehele middenberm van de Zuidlaan en Poincarélaan nabij het zuidstation getakeld zullen worden. Ook op het parcours geldt een parkeerverbod. De optocht gaat van het Noordstation over de Kruidtuinlaan, Berlaimontlaan, Keizerslaan, Cellebroerslaan, Lemonnierlaan en de Zuidlaan naar het Zuidstation. Het einde is voorzien rond 14.00 uur.

Openbaar vervoer

Bij De Lijn wordt de betoging gevolgd door een stakingsactie van donderdag tot zondag. Maar vandaag is er al hinder in heel Vlaanderen, zowel op de stadsnetten als op de streeklijnen.

Op het Antwerpse stadsnet is de helft van de trambestuurders uitgereden. Bij de stadsbussen rijdt drie vierde. In de regio's Turnhout en Mechelen rijdt ongeveer de helft van de eigen chauffeurs.

In Leuven, Oost-Brabant en de Noordrand is voorlopig ruim twee derde van de chauffeurs aan het werk. In het Pajottenland is de hinder wat zwaarder.

In Oost-Vlaanderen is er hinder voor de stadsbus in Gent en de tramlijnen. Ook de stadsnetten van Aalst ondervinden hinder, net als de streeklijnen.

In Limburg is bijna 60 procent van de chauffeurs uitgereden. Er is hinder in heel de provincie, op alle streeklijnen en stadslijnen.

In de kustprovincie is twee derde van de chauffeurs aan de slag.

Voor het eerst wordt er wel gewerkt met het systeem van 'prioritaire assen': wie wil werken, wordt ingezet op de belangrijkste lijnen en wordt niet langer verspreid over het hele net. Dat moet op de drukste lijnen alvast een normale dienstverlening garanderen.

NMBS

Bij de NMBS wordt er weinig hinder verwacht: er worden zelfs extra treinen ingelegd om betogers naar Brussel te brengen.

Bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB is er al hinder. Omstreeks 6 uur werden slechts twee metrolijnen bediend, zeven tramlijnen en zeven buslijnen. Dat meldt de MIVB via Twitter.

Scholen

Ook vele tientallen scholen zullen grote hinder ondervinden van de pensioenbetoging, zo blijkt uit een rondvraag van deze krant. Van de 185 scholen die we contacteerden, blijven er al zeker 45 gesloten. In 73 andere zijn er wel stakers, maar kan men toch opvang en lessen garanderen. In 56 scholen maken ze zich sterk dat er géén hinder zal zijn, terwijl 11 directies gisteren nog niet wisten wat hen te wachten staat. Dat veel ouders pas maandagavond een briefje in de boekentas vonden met de melding dat hun kind vandaag niet naar school kan, stuit op protest.

De onderwijsvakbonden verwachten 5.000 tot 10.000 leerkrachten op de betoging.

Bpost

Bij bpost zal er vermoedelijk lokaal een verstoorde bedeling zijn van de brieven en pakjes. Maar hoe groot de hinder zal zijn, is nog koffiedik kijken. "Dat is afhankelijk van de participatiegraad onder de postbodes", zegt een woordvoerster. Bij de krantenbedeling wordt normaliter geen of weinig hinder verwacht.

Gemeenteloket

Her en der zullen zeker ook gemeentelijke ambtenaren mee betogen. Lokale besturen verwachten echter niet dat daardoor loketten gesloten zullen moeten worden.

Privé

De bonden hebben een interprofessionele stakingsaanzegging ingediend. Niet om te gaan staken, maar wel zodat wie naar de betoging gaat en niet gaat werken, toch gedekt is. Het blijft afwachten of er hinder zal zijn bij grote bedrijven.