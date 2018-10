Nationale Bank opgeschrikt en ontruimd door verdachte envelop AW

01 oktober 2018

14u30

Bron: Belga 2 De Nationale Bank in Brussel is vanmiddag opnieuw korte tijd opgeschrikt door een bomalarm, ditmaal vanwege een verdachte envelop. Na onderzoek van de envelop door DOVO bleek het evenwel om vals alarm te gaan. Dat meldt de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene.

De politie was kort na 12 uur verwittigd dat er een mogelijks verdachte envelop was aangekomen op de Nationale Bank en nam meteen het zekere voor het onzekere. Het lokaal waar de post verdeeld wordt, werd ontruimd en de ontmijningsdienst van het leger, DOVO, kwam ter plaatse.



"De envelop werd verdacht gevonden omdat er elektrische draden leken in te zitten", zegt commissaris Olivier Slosse van de Brusselse politie. "Na onderzoek door DOVO bleek het om een videoband te gaan en bleek het dus vals alarm."