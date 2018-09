Nationale Bank in Brussel ontruimd nadat onbekende alarmen afgaan: 300 mensen geëvacueerd TT FDC

27 september 2018

11u33

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1 Het auditorium van de Nationale Bank in Brussel is ontruimd na een veiligheidsincident, zo meldt NBB-woordvoerder Geert Sciot. Er is een veiligheidszone ingesteld. 300 medewerkers zijn geëvacueerd na een vreemd bomalarm. Voormalig Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem zou in het gebouw aanwezig geweest zijn.

"Om 10.30 uur kregen de hulpdiensten een bommelding binnen", zegt woordvoerster van de politie Ilse Van de Keere. "De 300 werknemers werden geëvacueerd en de politie stelde een perimeter in op de Warmoesberg. Gespecialiseerde diensten onderzoeken nu het gebouw."

Naar verluidt zouden tijdens een evenement van de European Banking Federation in het auditorium verschillende alarmen zijn afgegaan die niet door de NBB werden geplaatst. Volgens VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck gaat het om vijf alarmen die onder stoelen werden geplaatst. Bronnen bij de NBB maken gewag van horloges en klokjes die onder de stoelen waren vastgeplakt, "zelfs onder het spreekgestoelte".

Daarop werden de aanwezigen naar buiten begeleid. De politie heeft een veiligheidszone ingesteld. De straat is afgezet en het verkeer wordt er omgeleid. Ontruimingsdienst DOVO en de hulpdiensten zijn ter plaatse om na te gaan of er een echte dreiging is.