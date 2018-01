Nationaal Park Hoge Kempen mikt op erkenning als Unesco Werelderfgoed ep

Het 'Hoge Kempen Ruraal-Industrieel Transitie Landschap' heeft zijn dossier tot erkenning als Unesco Werelderfgoed ingediend. Dat meldt het Nationaal Park Hoge Kempen vandaag.

Na zeven jaar voorbereiding is het dossier van het Nationaal Park Hoge Kempen en de Duinengordel tot erkenning als Unesco Werelderfgoed afgerond. Ook de aangrenzende tuinwijken en voormalige steenkoolmijnen van Winterslag, Waterschei en Zwartberg in Genk, en van Eisden in Maasmechelen maken deel uit van de kandidatuur.

Op maandag 29 januari leverde het Nationaal Park Hoge Kempen het dossier namens de Vlaamse overheid af op het Unesco-hoofdkwartier in Parijs. De delegatie die het dossier overhandigde, bestond uit: An Verhelst (raadgever Onroerend Erfgoed Minister Bourgeois), Piet Geleyns (Agentschap Onroerend Erfgoed), Wim Dries (burgemeester Genk en voorzitter Stuurgroep Nationaal Park Hoge Kempen), Erik Kortleven (schepen Maasmechelen), Ignace Schops (directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw), Johan Van Den Bosch (projectleider Nationaal Park Hoge Kempen) en Ina Metalidis (erfgoedmedewerker).

Het Nationaal Park Hoge Kempen is een natuurgebied met meer dan 5.700 hectare bos en heide. Het gebied strekt zich uit over de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Zutendaal, Lanaken, Genk en As.

In 2010 toonde een haalbaarheidsonderzoek aan dat het Nationaal Park kans maakt om Unesco Werelderfgoed te worden, waarna het op de indicatieve lijst van Unesco belandde. Het Werelderfgoedcomité moet nu beslissen over de mogelijke erkenning.