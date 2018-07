Nationaal Orkest van België dreigt met staking kg

02 juli 2018

16u42

Bron: Belga 0 De vakbondsafvaardiging van het Nationale Orkest van België heeft op 23 mei in gemeenschappelijk front een stakingsaanzegging ingediend. Zondag liet het vakbondsfront weten dat het overleg sindsdien niets heeft opgeleverd. Bij het begin van het nieuwe seizoen worden acties verwacht, bevestigt Marie-Isabelle Joris van de Franstalige liberale vakbond SLFP vandaag.

In een e-mail heeft de syndicale afvaardiging nogmaals de terugkerende problemen opgesomd waarmee ze wordt geconfronteerd in het overleg met de intendant van het orkest, Hans Waege. In de mail wordt benadrukt dat er geen vertrouwen is in diens capaciteit om het instituut te beheren. Er zijn onder andere moeilijkheden rond het personeelsbeleid en het opstellen van de planning.

Tot slot beklemtonen de vakbonden dat het orkest al jaren met financiële problemen kampt. De geldproblemen leidden ook naar het verlies van een twintigtal muzikanten, wat het steeds moeilijker maakt om de programmatie van het repertoire te volbrengen.