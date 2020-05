Nationaal Geluksonderzoek: vooral bij arbeiders en studenten nam het geluksniveau een duik Marc Coppens

29 mei 2020

11u30 0 De coronacris heeft gemorreld aan ons geluksgevoel. Dat blijkt uit het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek. De positieve evolutie sinds 2018 kreeg een deuk en de levenstevredenheid daalde van 6,73 naar 6,62 op 10, maar dat is nog altijd beter dan de 6,55 van twee jaar geleden. Vooral bij arbeiders en studenten nam het geluksniveau een duik.

Het gevoel van angst is tijdens de coronacrisis gestegen. Het aantal Belgen dat zich soms, vaak tot altijd angstig voelt, steeg sinds de crisis met 6%. En dat is niet goed voor ons geluk. Wie zich angstiger voelt door de coronacrisis scoort 1 punt lager op de tevredenheidsladder dan wie zich niet angstiger voelt. (6,13/10 tegenover 7,1/10).

Wat we vooral missen is sociaal contact. We zijn duidelijk minder tevreden over onze sociale relaties en missen de mensen om ons heen. Eenzaamheid is nefast voor ons geluk. Wie zich niet eenzaam voelt, heeft de helft minder kans om zich ongelukkig te voelen. Uit het onderzoek blijkt ook dat we minder gelukkig zijn op de werkvloer en het maakt niet uit of die werkvloer thuis of op kantoor is. Het percentage Belgen dat ongelukkig is op zijn werk stijgt van 24 naar 28% door de coronacrisis. Wie bang is om zijn job te verliezen, is significant minder gelukkig met zijn werksituatie.

En toch heeft de coronacrisis ook één positief effect: de lockdown heeft onze betrokkenheid en solidariteit gestimuleerd. We zijn minder bezig met onszelf en we denken meer aan anderen. Ongeveer 90% beschouwt het als zijn burgerplicht om uit solidariteit adviezen en veiligheidsmaatregelen op te volgen. Wie een doelgericht en betekenisvol leven leidt tijdens deze crisis heeft de helft minder kans om zich ongelukkig te voelen.

Professor en gelukseconoom Lieven Annemans vraagt de overheid om preventief op te treden om klachten te voorkomen of bestaande klachten onder controle te houden. Hij vraagt extra aandacht voor studenten, alleenstaanden en arbeiders voor wie de impact van de coronacrisis het grootst is.