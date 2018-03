Nationaal Geluksonderzoek: een op de drie Belgen "zeer gelukkig", maar ook kwart landgenoten "ongelukkig" kg

15 maart 2018

12u29

Bron: Belga 0 Een op de drie Belgen is vandaag zeer gelukkig, maar ruim een kwart is dat niet, zo blijkt uit cijfers van het Nationaal Geluksonderzoek. Levensverzekeraar NN en professor Lieven Annemans en zijn team van de UGent deden een onderzoek bij 3.770 Belgen om na te gaan wat hen gelukkig maakt. Donderdag werden de eerste resultaten voorgesteld van een bevraging bij een representatieve steekproef van 1.600 Belgen.

Uit het Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat ruim een Belg op drie (35 procent) vandaag zeer gelukkig is met zijn of haar leven. Zij geven hun leven een score van minstens acht op tien. Maar ruim een kwart (28 procent) van de Belgen is niet gelukkig. De Belgen scoren met gemiddeld 6,55 op 10 lager dan in eerdere, gelijkaardige Europese studies.

Een mogelijke verklaring voor het lagere cijfer is dat het Nationaal Geluksonderzoek anoniem gebeurde, waardoor de deelnemers een eerlijker antwoord gaven. Anderzijds is er ook een algemene daling van ons welzijn.

Senioren zijn gelukkigst

Er zijn amper regionale verschillen in het Belgische geluksgevoel: Vlamingen, Walen en Brusselaars zijn ongeveer even gelukkig. Ook mannen en vrouwen scoren zowat gelijk op algemene levenstevredenheid. Er zijn daarentegen wel grote generatieverschillen.

Zo blijken 60- en 70-plussers gemiddeld het gelukkigst te zijn. De babyboomers, de generatie die na de Tweede Wereldoorlog ter wereld kwam, geven hun leven een score van 7,2 op 10. Generatie X (Belgen tussen 35 en 49 jaar) daarentegen noteert een magere 6,2 op 10 en is van alle leeftijdsgroepen het minst gelukkig.