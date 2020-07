Nationaal Crisiscentrum roept op om mensen die coronaregels niet volgen aan te spreken: “Wees daar niet bang voor” KVDS

22 juli 2020

12u17 0 Wie de coronamaatregelen niet volgt, mag daar gerust op aangesproken worden. Dat heeft woordvoerder Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum gezegd tijdens de coronabriefing. “We rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Spreek elkaar aan als je gedrag ziet dat niet door de beugel kan. Wees daar niet bang voor.”



Stevens drukte er tijdens de briefing op dat onaangepast gedrag de ideale voedingsbodem is voor een tweede golf van het coronavirus. “We hebben het de afgelopen weken jammer genoeg al enkele keren kunnen vaststellen”, zei hij. “De pandemie kan echter alleen worden afgeremd als we dat vermijden. Wees dus solidair en neem je verantwoordelijkheid op.”

Familie

Wie de regels niet volgt, mag daarop aangesproken worden volgens de woordvoerder. “Moedig elkaar aan om correct gedrag te vertonen. Spreek elkaar aan als je gedrag ziet dat niet door de beugel kan. Wees daar niet bang voor. Daarvoor ben je familie. Daarvoor ben je vrienden.”

Het alternatief is niet aanlokkelijk. “Als we ons gedrag niet aanpassen, dreigen we opnieuw terecht te komen in een situatie van collectieve en ingrijpende maatregelen, zoals we die gekend hebben in maart en april”, klinkt het nog. “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen dat tot elke prijs wil vermijden. Het is nu dat we moeten reageren en solidair moeten zijn.”



