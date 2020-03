Nationaal Crisiscentrum: "Ongehoord dat sommigen deze periode beschouwen als alternatieve vakantie” HAA

24 maart 2020

12u46

Bron: Belga 62 "Het is ongehoord om vast te stellen dat door een aantal personen deze periode wordt aanzien als een soort van alternatieve vakantie.” Dat heeft Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum, gezegd op de dagelijkse persconferentie over het coronavirus in ons land.

"De cijfers tonen op een zeer pijnlijke manier aan dat we volop in een crisissituatie zitten, een periode waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid moet opnemen", aldus Stevens. "Het is dan ook ongehoord om vast te stellen dat door een aantal personen deze periode wordt aanzien als een alternatieve vakantie."

Hou de cirkel met wie u deze dagen contact heeft, zo klein mogelijk Yves Stevens, woordvoerder Nationaal Crisiscentrum

Basisregel

De woordvoerder stelt te begrijpen dat iedereen wil profiteren van de eerste lentezon, "maar het is nu niet het moment om met vrienden te gaan rondhangen in het park of een aperitief te organiseren met uw buren". "De basisregel is heel eenvoudig: blijf zoveel mogelijk thuis.”

Stevens riep iedereen nog op om de sociale contacten tot een minimum te beperken. Op die manier heeft het virus geen kans zich te verspreiden. “Hou de cirkel met wie u deze dagen contact heeft, zo klein mogelijk. Zo vermijden we dat het virus vrij spel krijgt", zei hij.

De woordvoerder herhaalde nog eens dat alle recreatie verboden is. Enkel wandelen, fietsen en lopen is toegestaan als dat kan in de directe omgeving. Het is niet toegestaan om een auto te nemen en zich te verplaatsen naar een park, de zee of de Ardennen.

Dit is de enige manier om de verspreiding van het virus te beperken Yves Stevens, woordvoerder Nationaal Crisiscentrum

"Lopen, fietsen, wandelen kan met alle gezinsleden die onder één dak wonen of met één vriend of vriendin. Maar hou daarbij rekening met de social distancing en hou een afstand van 1,5 meter", aldus Stevens. Ook thuis zijn er verschillende mogelijkheden om zich bezig te houden, zoals klussen, koken en tuinieren.

"We hebben maar één kans en dat is nu. Dit is de enige manier om de verspreiding van het virus te beperken. We rekenen op u", beklemtoonde hij ook nog.

