Nathan (18) sneed burgemeester Moeskroen de keel over maar is nu al weer vrij met enkelband FT

01 maart 2018

14u42

Bron: Sudpresse 5 Nathan Duponcheel (18) die vorig jaar de burgemeester van Moeskroen om het leven bracht terwijl die 's avonds het kerkhof recht tegenover zijn deur wilde afsluiten, is vrij met enkelband. Een verrassing, want de jongeman zou normaal tot de start van zijn proces in de psychiatrische vleugel van de gevangenis van Bergen zitten.

De 18-jarige Nathan Duponcheel sneed maandagavond 11 september 2017 met een breekmes de keel over van Alfred Gadenne (71), de burgemeester van Moeskroen. Die woont recht tegenover het kerkhof en had het tot zijn taak gemaakt elke ochtend en avond de begraafplaats te openen en te sluiten. Duponcheel viel de burgemeester aan vlak bij de grafsteen waar zijn vader begraven ligt, maar zou nog geprobeerd hebben het bloed te stelpen. Tevergeefs, de verwondingen waren te zwaar en Gadenne overleed ter plaatse. Volgens de jonge dader was het de fout van de burgemeester dat zijn vader twee jaar eerder zelfmoord had gepleegd.

Vandaag raakte bekend dat Duponcheel dinsdag de gevangenis van Bergen verlaten heeft. Weliswaar met enkelband en onder enkele strikte voorwaarden. Zo mag hij niet buiten, alleen om zich aan te bieden bij justitie. Duponcheels huis bevindt zich trouwens op slechts een vierhonderdtal meter van de plek waar de feiten gebeurd zijn en het huis waar de weduwe van Gadenne woont.

Normaal had de jongeman tot september van dit jaar in de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Bergen moeten verblijven. Daar werd hij ondergebracht na een onderzoek door een gerechtspsychiater.