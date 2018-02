Nathalie helpt dakloze vriend in nood, maar dreigt nu zelf op straat te belanden TTR

22 februari 2018

16u11

Bron: La Nouvelle Gazette 2 Toen een vriend van de 44-jarige Nathalie Simon uit La Hestre in de provincie Henegouwen dakloos werd, besliste de Waalse vrouw hem af en toe bij haar te laten logeren. Ze is gehandicapt en kan best wat hulp gebruiken. Nathalie, die ooit zelf dakloos is geweest, weet als geen ander hoe het is om zonder dak boven je hoofd door het leven te gaan. "De straat, die maakt kapot", vertelt ze aan La Nouvelle Gazette. Haar goede daad zorgt ervoor dat ze haar sociale woning dreigt te verliezen.

Voor 240 euro per maand woont Nathalie momenteel in een sociale woning. Dat was ooit anders. Vijf jaar geleden sliep ze op een bankje in het park, maar de Waalse raakte toch uit een diep dal. Ze probeert zich zo goed als mogelijk te redden, maar door een zware vorm van artrose heeft ze het niet makkelijk. Pascale, een dakloze vriend, komt haar een handje helpen in het huishouden en blijft ook van tijd tot tijd bij haar logeren. “Ik leef nog steeds op straat. En als het echt koud wordt, weet ik dat ik hier een dak boven het hoofd heb”, vertelt Pascale.

De andere bewoners en de huisvestingsmaatschappij gaan echter niet akkoord met de beslissing van Nathalie. In het reglement staat te lezen dat "het verboden is om samen te wonen". De huurprijs is immers berekend op één huurder. Hoewel Nathalie verschillende waarschuwingen heeft gekregen, blijft ze Pascale soms onderdak geven. Het gevolg? Nathalie kreeg een officieel schrijven waarin te lezen staat dat ze haar sociale woning moet verlaten.

“Ik heb drie maanden de tijd om een nieuwe woonst te vinden, en die moet aangepast zijn aan mijn handicap. Ik vrees dat ik terug op straat ga eindigen, nu ik net mijn hoofd boven water kan houden", vertelt de Waalse die geen uitweg ziet. Haar laatste hoop is officieel beroep aantekenen. Veel tijd heeft ze niet, want binnenkort gaat ze onder het mes. De vrouw is bang dat ze op straat zal moeten herstellen van haar operatie nu ze dakloos dreigt te worden.

