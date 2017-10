Natalia openhartig in 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe: "Ik voel wel dat het buitenland aan mij trekt" 11u00

Bron: vtmnieuws.be

Evi Hanssen presenteert elke zaterdagochtend het radioprogamma 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe, waarin ze een bekende gast uitnodigt aan haar ontbijttafel.

Deze ochtend schoof zangeres Natalia mee aan tafel en bracht haar hondje Sammy. In een openhartig gesprek op het terras van Evi, sprak Natalia over haar vele trips naar het buitenland: "Ik vind dat dat de geest enorm verrijkt en je leert er heel veel van". "Naar de States gaan, ja dat zijn de roots van de muziek die ik breng. Ik vind dat heel interessant om daar meer voeling mee te hebben. Dat is een klein beetje thuiskomen ook. Ik heb wel een periode gehad dat ik zei ik hoor hier niet, je voelt je anders, maar nu heb ik dat minder. Ik denk dat die van hierboven bepaald hebben dat ik geen wereldster hoef te worden ofzo, dat is iets waar ze mij voor behoeden want dat is absoluut geen cadeau. Ik ben echt gezegend voor wat ik mag doen, met de luxe die ik heb om een paar uur te reizen, dat niemand mij nog kent en ook nog altijd een publiek kunnen of willen overtuigen dat mij niet kent. Dat vind ik de max"

Toen Evi haar vroeg of ze ooit definitief naar het buitenland zou verhuizen, twijfelde Natalia even: "Definitief weet ik niet, maar ik voel wel dat het buitenland aan mij trekt. Wij zitten allemaal op zo'n klein grondgebied, met allemaal zoveel op elkaar en op de duur is er geen bewegingsruimte meer en daar heb ik soms wel last van."



'Het Heilig Huis Van Hanssen', elke zaterdag tussen 10 en 12u op Joe