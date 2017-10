Natalia in tranen na pakkende radioboodschap van Nathalie Meskens 11u00

Bron: vtmnieuws.be 0 In een openhartig gesprek in radioprogramma 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe, vertelde Natalia over het leven in het buitenland, haar kinderwens én over vriendschap. Daarvoor had Evi aan Nathalie Meskens gevraagd waarom Natalia zo'n goede vriendin van haar is: "Ik krijg natuurlijk maar heel weinig tijd om uit te leggen hoe fantastisch ik Natalia vind en hoe graag ik ze zie. Het is één van de meest bijzondere personen die ik ken, die ik mag kennen en ik ben heel dankbaar dat zij een vriendin van mij wil zijn", zei Natahalie Meskens aan de telefoon.

"Het is een topwijf met een gigantisch groot hart die al heel veel voor mij gedaan heeft en ik hoop in de toekomst nog heel veel voor mij gaat doen. Het is een heel bijzondere vriendschap omdat we allebei in de entertainment zitten, kom je mekaar af en toe eens tegen, zoals onlangs op Studio 54, dat je dat als vriendinnen kan meemaken, dat was echt heel leuk. Maar wat ik vooral geweldig vind aan ons twee, is onze vriendschap die mij heel dierbaar is, ik heb al heel veel van haar geleerd en ga dat blijven doen in de toekomst en ja ik hoop dat we elkaar nog heel lang mogen kennen. Love you Natalia'ke."

Een boodschap die Natalia duidelijk niet onberoerd liet: "Vrienden in het algemeen is toch wel iets speciaals. Vrienden zijn de familie die je zelf kiest hé" zei ze in tranen.

Photo News