Nat weekend met rukwinden op het menu, af en toe komt de zon piepen (om volgende week door te breken) ADN

15 maart 2019

12u24

Bron: Belga 0 Vandaag en het komende weekend blijven overwegend nat en winderig. Vanaf maandag wordt het droger, maar het is nog wachten tot donderdag om de zon te zien. We verwachten dan mooi lenteweer.

Deze namiddag is het betrokken met regen, vooral in het oosten. Elders wordt het droger met kans op enkele opklaringen, maar ook nog kans op buien. De maxima liggen tussen 7 en 13 graden. Het gaat weer stevig waaien met rukwinden tot 70 kilometer per uur in het binnenland en soms 80 kilometer per uur aan de kust. Vannacht blijft het nog lang regenen en blijft het winderig. Naar het einde van de nacht toe wordt het droger vanaf de Franse grens. Minima tussen 6 tot 10 graden.

Zaterdag begint zwaarbewolkt met nog lichte regen in het noorden, maar geleidelijk wordt het overal droog met bredere opklaringen. De maxima liggen rond 13 graden. We verwachten opnieuw veel wind.

Zondagochtend is het eerst nog tijdelijk regenachtig in het oosten van het land. Daarna verwachten we een afwisseling van zon en stapelwolken met lokale (maartse) buien. In de Hoge Ardennen kan er eventueel wat smeltende sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige, en aan de kust krachtige wind uit west tot zuidwest met rukwinden rond 60 kilometer per uur.

Maandag blijft het wisselvallig met nog lokale (maartse) buien en op de Ardense hoogten kans op winterse buien. In de namiddag wordt het echter droger met bredere opklaringen vanaf de kust. De maxima liggen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 8 graden in het westen.

Dinsdag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. Er is plaatselijk kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen tussen 3 op de Ardense toppen en 10 of 11 graden in het westen. Het KMI verwacht lichte nachtvorst aan de grond.

Woensdag wordt het overal droog met afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen. De maxima liggen tussen 5 en 13 graden. We verwachten nog lichte nachtvorst aan de grond.

Donderdag wordt het zonnig (met eventueel wat hoge wolkenvelden) en zachter met maxima tussen 10 graden in de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen.

Vrijdag blijft het droog en zonnig met maxima tussen 11 graden op de Ardense hoogten en 16 graden in het westen.

