Nasser (95) overwon eerst coronavirus, maar is uiteindelijk toch overleden

Het heeft dan toch niet mogen zijn voor de 95-jarige Nasser Miri, die begin deze maand nog het nationale nieuws haalde, nadat hij tot ieders verbazing het coronavirus overwon. Maar Nasser raakte vorige week opnieuw in ademnood en moest in allerijl naar het ziekenhuis. Daar is hij maandag overleden.

De vreugde na de thuiskomst in Gavere sloeg vorige week plots om: Nasser ging er weer op achteruit en geraakte almaar meer in ademnood. De huisarts beval een heropname in het ziekenhuis. Met een ladderwagen van de brandweer werd hij uit zijn appartement aan de Molenstraat gehaald, waarna Ambulancedienst Snoeck hem terug naar het ziekenhuis in Deinze bracht.

Gevolgen

“Hij is wel van het coronavirus verlost, maar niet van de gevolgen. En die spelen hem nu zwaar parten”, vertelde kleinzoon Amir vorige zaterdag nog. De familie besefte toen dat de kans op een tweede miraculeuze genezing zo goed als onbestaand was. Door het virus waren de longen van de ‘pater familias’ van de Miri’s zwaar aangetast. De negentiger beschikte niet meer over de fysieke kracht die nodig was om de longen te laten herstellen. “Hij is vandaag in alle rust heengegaan. We zullen hem voor altijd gedenken als een heel bijzonder en sterk man. En we zijn heel dankbaar voor de vele blijken van steun die we mochten ontvangen na jullie artikel in de krant. Heel veel mensen hebben met hem en ons meegeleefd. Dat heeft mij en de hele familie veel goed gedaan”, besluit kleinzoon Amir.