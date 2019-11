Nancy leent na autodiefstal wagen met z-platen en moet nu 498 euro boete mvdb

19 november 2019

11u49

Bron: Sudpresse 3 De Waalse Nancy moet 498 euro boete betalen omdat ze met handelaarsplaten, de groene z-platen, rondreed. Een garagist gaf haar het voertuig te leen nadat ze het slachtoffer was geworden van een autodiefstal. Een facebookfilmpje waarin ze haar beklag doet, is al tienduizenden keer bekeken, schrijven de SudPresse-kranten.

De vrouw uit het landelijke Lierneux (nabij Vielsalm, provincie Luik) kreeg op 16 oktober inbrekers over de vloer die haar Renault Grand Scenic ontvreemden. De verzekeringsmaatschappij gaf haar voor een maand een vervangwagen die ze tijdig inleverde. Nancy zat vanaf dan zonder auto, iets wat in de uitgestrekte regio knap lastig is.



In afwachting van het verslag van de expert plaatste ze bij haar garagist een bestelling voor een nieuwe wagen. De garagist had afgelopen vrijdag geen vervangwagens voor handen en gaf haar voor een dag een auto met z-platen te leen. Van zodra een vervangauto beschikbaar was, zou de garagist ‘s anderendaags de wagen bij haar thuis afleveren.



Nancy verliet de garage met het z-platenvoertuig en stootte niet veel later op een wegcontrole ter hoogte van de Baraque Fraiture. De politie en ambtenaren van het Waals Gewest controleerden de verkeersbelasting. Nancy kreeg te horen dat ze niet met de auto mocht rijden en in overtreding was. Ze probeerde tevergeefs de situatie uit te leggen.



De vrouw betaalde de verkeersbelasting voor de Renault Grand Scenic steeds zonder fout. Zelfs na de diefstal voldeed ze nog het openstaande bedrag van het inschrijvingsgeld. “Ik zou met de boete instemmen als ik mijn belastingen niet had betaald, maar ik heb deze steeds correct voldaan.” Ze vindt het hoogst onterecht dat ze 498 euro boete moet betalen. “Het is oneerlijk en het maakt me boos”, luidt het in een bijna twaalf minuten durend filmpje. De vrouw stelt haar hoop nu op een bemiddelingsverzoek bij de belastingsdienst.