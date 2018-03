Namen stelt gemeentelijk noodplan in werking voor waterlek Redactie

15 maart 2018

13u11

Bron: belga 0 Een groot lek verstoort sinds gisteravond de waterdistributie in een deel van de stad Namen. Het lek is vanochtend in de deelgemeente Jambes gelokaliseerd, deelde de stad mee, die een gemeentelijke fase van het noodplan activeerde. De Waalse watermaatschappij SWDE (Société wallonne des eaux) bracht haar crisiscel in werking.

Het waterlek zou niet voor het einde van de dag hersteld zijn. "Zodra het lek precies gelokaliseerd is, zal de herstelling verscheidene uren in beslag nemen", zo staat in de mededeling van de stad.

Een coördinatiecomité neemt contact op met scholen, crèches, woonzorgcentra, ziekenhuizen en dergelijke, zorgt voor de verdeling van waterzakjes, vraagt verhoogde waakzaamheid van het personeel van de thuiszorg, liet het zwembad van Jambes sluiten enz. De watermaatschappij schakelt tankwagens in om de waterziening in een deel van de getroffen zones te herstellen.